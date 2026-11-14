{"_id":"6af846da704b92f2730495dc","slug":"video-amid-rising-pollution-crop-residues-are-being-burnt-in-fields-warning-issued-regarding-action-2026-11-14","type":"video","status":"publish","title_hn":"बढ़ते प्रदूषण के बीच खेतों में जलाए जा रहे अवशेष, कार्रवाई की चेतावनी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बादली। बढ़ते प्रदूषण के बीच भी खेतों में फसल अवशेष जलाने की घटनाएं थम नहीं रही हैं। खेतों में जगह-जगह आग लगाकर पराली व अन्य अवशेष जलाए जा रहे हैं, जिससे धुआं बढ़ रहा है और लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। कृषि अधिकारी सुनील कौशिक ने बताया कि अवशेष जलाना पूरी तरह प्रतिबंधित है। इसके बावजूद कुछ किसान नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। क्षेत्र में जगह-जगह मॉनिटरिंग की जा रही है और विभिन्न कर्मचारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्होंने कहा कि अगर कहीं भी अवशेष जलाने का मामला सामने आता है तो संबंधित किसान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जुर्माना लगाने के साथ-साथ नियमानुसार अन्य कार्रवाई भी की जा सकती है।उन्होंने किसानों से अपील की कि वे अवशेष न जलाएं, बल्कि उसे खेत में ही मिलाएं या सरकारी योजनाओं का लाभ उठाएं। इससे मिट्टी की उर्वरता भी बनी रहेगी और प्रदूषण भी नहीं फैलेगा।

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