{"_id":"6aeeba9b0777df79250f0c5e","slug":"video-yati-nagar-park-in-hansi-illuminated-by-3100-earthen-lamps-a-unique-message-of-indian-culture-2026-11-07","type":"video","status":"publish","title_hn":"हांसी में 3100 दीपों से जगमगाया यति नगर पार्क, भारतीय संस्कृति का अनूठा संदेश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

दीपावली के पर्व को श्रद्धा, उत्साह और उल्लास के साथ मनाते हुए हांसी के यति नगर पार्क में एक भव्य दीपोत्सव का आयोजन किया गया, जिसने शहर का ध्यान आकर्षित किया। इस अनूठी पहल के तहत, पहली बार एक साथ 3100 मिट्टी के दीप प्रज्वलित कर दीपावली मनाई गई। दीपों की जगमगाहट से पूरा पार्क रोशनी से नहा उठा और एक मनमोहक दृश्य प्रस्तुत हुआ। पारंपरिक संस्कृति का संरक्षण इस आयोजन की सबसे खास बात यह रही कि दीपों का उपयोग केवल प्रकाश के लिए नहीं किया गया, बल्कि भारतीय संस्कृति और धार्मिक आस्था को दर्शाने के लिए भी किया गया। पार्क में 3100 दीपों को इस तरह से सजाया गया कि उनसे भगवान की प्रतिमा और 'जय श्रीराम' की भव्य आकृति उकेरी गई। इस दृश्य को देखकर उपस्थित लोग भावविभोर हो गए। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, सभी आयु वर्ग के लोगों ने इस आयोजन में भाग लिया और सामूहिक रूप से दीप जलाकर दीपावली की खुशियां साझा कीं। आयोजन को सफल बनाने के लिए काफी मेहनत और तैयारियां की गईं। 3100 दीपों की व्यवस्था करना, उन्हें सही ढंग से सजाना और पूरे कार्यक्रम को सुचारू रूप से संपन्न कराना एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन जब सभी दीप एक साथ जगमगाए तो सारी मेहनत सफल हो गई। आयोजकों ने इस बात पर खुशी व्यक्त की कि हिंदुओं के इस पावन पर्व को अपनी संस्कृति और परंपराओं के अनुरूप इतने धूमधाम से मनाया गया। यह आयोजन क्षेत्रवासियों के सहयोग और सामूहिक प्रयास का परिणाम था। स्वदेशी और सांस्कृतिक संदेश समाजसेवी नरेश यादव ढाणा वाले ने इस सामूहिक दीपावली मनाने के अनुभव को सुखद बताया। उन्होंने कहा कि जिस तरह लोग एक साथ आकर अपनी संस्कृति और परंपराओं को आगे बढ़ा रहे हैं, वह सराहनीय है। ऐसे आयोजन समाज में आपसी भाईचारे, एकजुटता और धार्मिक आस्था को मजबूत करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि दीपावली पर पारंपरिक मिट्टी के दीप जलाने की पहल भारतीय संस्कृति को जीवंत रखने का एक अच्छा माध्यम है। दीपोत्सव में एक विशेष संदेश भी दिया गया। आयोजन में चाइनीज लाइटों और आधुनिक सजावटी सामान के बजाय भारतीय परंपरा के प्रतीक मिट्टी के दीयों को प्राथमिकता दी गई। सभी 3100 दीपों में सरसों का तेल और रुई की बत्तियों का उपयोग किया गया। इस पहल के माध्यम से लोगों को अपनी पारंपरिक संस्कृति, स्वदेशी भावना और पुरानी रीति-रिवाजों को अपनाने का संदेश दिया गया। सामूहिक सहभागिता और संरक्षण का प्रतीक यति नगर पार्क में आयोजित यह दीपोत्सव केवल रोशनी का आयोजन नहीं था, बल्कि इसने सामूहिक सहभागिता, धार्मिक आस्था और भारतीय संस्कृति के संरक्षण का संदेश भी दिया। 3100 मिट्टी के दीपों से सजी 'जय श्रीराम' की आकृति और भगवान की प्रतिमा ने आयोजन को विशेष बना दिया। क्षेत्रवासियों के सामूहिक प्रयास से आयोजित इस दीपोत्सव ने हांसी में एक अनूठी मिसाल कायम की और यह संदेश दिया कि आधुनिकता के दौर में भी अपनी परंपराओं और संस्कृति को सहेजकर त्योहारों की खुशियां और भी खास बनाई जा सकती हैं।

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