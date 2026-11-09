1 of 7 Muzaffarnagar Accident - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स







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यूपी पुलिस ने कार के नंबर से पहचान कर परिजनों से संपर्क किया। सूचना के बाद परिजन शवों को लेने के लिए यूपी के लिए रवाना हो गए हैं। गांव राखीगढ़ी के लोगों ने बताया कि गांव राखीगढ़ी निवासी साहिल की कार थी। उसने अपने भाई व दोस्तों के साथ मिल कर राखीगढ़ी से हरिद्वार जाने का प्लान बनाया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में सोमवार अल सुबह हुए भीषण सड़क हादसे में हांसी जिले के नारनौंद इलाके के छह युवक जिंदा जल गए। मुजफ्फरनगर में पानीपत-खटीमा हाईवे पर सुबह करीब पांच बजे कार डिवाइडर से टकराने के बाद पलट गई। इसके बाद कार में आग लग गई। आग में सभी छह युवक कार में जिंदा जल गए।

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2 of 7 कार का हुआ ये हाल। - फोटो : अमर उजाला

सुबह के समय ही गंगा स्नान के लिए यह लोग रात करीब एक बजे ही गांव से रवाना हो गए। जिसमें उसके दोस्त गांव राखीगढ़ी निवासी दो सगे भाई 23 वर्षीय राहुल, 21 वर्षीय अंकित , राखीगढ़ी निवासी अंकित कुमार , मोठ करनैल निवासी अमन, अजय भी सवार थे।

3 of 7 धू-धू कर जलती कार। - फोटो : अमर उजाला

यह सभी लोग ऑरा कार में सवार होकर निकले थे। सुबह करीब 5 बजे के आसपास इनकी गाड़ी पानीपत-खटीमा हाईवे पर तितावी के पास कार डिवाइडर से टकरा गई। कार पलटते ही उसमें आग लग गई। हाईवे से गुजर रहे लोगों ने कार में आग लगी देखी तो पुलिस को सूचित किया। गाड़ी पर हिसार का नंबर देखकर पुलिस ने यहां संपर्क किया।





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4 of 7 अमन, अंकित पुत्र समुद्र व साहिल (ऊपर), अजय, अंकित और राहुल। फाइल फोटो। - फोटो : अमर उजाला

यूपी पुलिस के अनुसार, टक्कर इतनी भीषण थी कि बिजली के पोल के दो टुकड़े हो गए। डिवाइडर का 10 मीटर हिस्सा चकनाचूर हो गया। कार धमाके के बाद आग का गोला बन गई। आग की ऊंची-ऊंची लपटें उठने लगीं। सूचना पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गेट तोड़ा तो अंदर लोगों के सिर्फ कंकाल बचे थे।

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5 of 7 कार में से शवों को निकलवाती पुलिस। - फोटो : अमर उजाला