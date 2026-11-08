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First Diwali in Hansi since it became a district: MLA Vinod Bhayana visits the markets, emphasizes new possibilities for development
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जिला बनने के बाद हांसी में पहली दीपावली: विधायक विनोद भयाना ने बाजारों का किया दौरा, विकास की नई संभावनाओं पर जोर
हांसी को जिला का दर्जा मिलने के बाद पहली बार मनाई जा रही दीपावली के अवसर पर, स्थानीय विधायक विनोद भयाना ने शहर के बाजारों का पैदल दौरा किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न बाजारों में पहुंचकर दुकानदारों और व्यापारियों से मुलाकात की और उन्हें दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दीं।
विधायक भयाना ने दुकानदारों से आत्मीयता से बातचीत की और उनका हालचाल जाना। उन्होंने व्यापारियों के साथ दीपावली की खुशियां साझा कीं, जिससे दुकानदारों में भी उत्साह देखने को मिला। विधायक ने कहा कि हांसी को एक आधुनिक और विकसित जिला बनाना उनकी प्राथमिकताओं में से एक है। जिला बनने के बाद शहर में विकास की नई संभावनाएं खुली हैं और आने वाले समय में शहर की तस्वीर बदली हुई नजर आएगी।
उन्होंने आगे कहा कि दीपावली आपसी भाईचारे, प्रेम और सद्भाव का पर्व है और यह त्योहार सभी के जीवन में सुख-समृद्धि और खुशहाली लेकर आए। विधायक विनोद भयाना ने सभी दुकानदारों, व्यापारियों और शहरवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए हांसी के विकास और तरक्की की कामना की।
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