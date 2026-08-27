{"_id":"6a8ffdf67d3d53c9d9072c4d","slug":"video-pwd-br-employees-stage-symbolic-protest-in-hansi-express-resentment-over-work-procedures-2026-08-27","type":"video","status":"publish","title_hn":"हांसी में पीडब्ल्यूडी बी एंड आर कर्मचारियों का सांकेतिक धरना, कार्यप्रणाली पर जताया रोष","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
हांसी में पीडब्ल्यूडी बी एंड आर कर्मचारियों का सांकेतिक धरना, कार्यप्रणाली पर जताया रोष
स्थानीय मांगों को लेकर गुरुवार को पीडब्ल्यूडी बी एंड आर के कर्मचारियों ने कार्यकारी अभियंता कार्यालय के बाहर तीन घंटे का सांकेतिक धरना-प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन हरियाणा पीडब्ल्यूडी मेकेनिकल तथा सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के बैनर तले आयोजित किया गया। इस दौरान कर्मचारियों ने कार्यकारी अभियंता और एसडीओ के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए उनकी कार्यप्रणाली पर गहरा रोष व्यक्त किया।
कर्मचारियों के आरोप
पीडब्ल्यूडी बी एंड आर जिला प्रधान अनूप फौजी ने आरोप लगाया कि हांसी के कार्यकारी अभियंता उदयवीर कर्मचारियों के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपना रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ चहेते कर्मचारियों को घर बैठे वेतन दिया जा रहा है, जबकि काम करने वाले कर्मचारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, बिना किसी शिकायत या गलती के कर्मचारियों के दूर-दराज तबादले किए जा रहे हैं। संगठन इस तरह की कार्यप्रणाली को सहन नहीं करेगा।
सर्व कर्मचारी संघ के ऑडिटर एवं सिंचाई विभाग के जिला प्रधान अशोक यादव ने भी कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर अधिकारियों के रवैये पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि एसडीओ के रवैये और कर्मचारियों की मांगों को देखते हुए सोमवार को भी इसी प्रकार का धरना-प्रदर्शन किया जाएगा।
चेतावनी और समाधान की मांग
कर्मचारी नेताओं ने पीडब्ल्यूडी बी एंड आर हांसी को चेतावनी देते हुए कहा कि वे SDE P-1 को शरण देने के बजाय संगठन की मांगों को लेकर सोमवार तक मध्यस्थता करें और कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करवाएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं की गईं तो XEN कार्यालय के बाहर भी धरना-प्रदर्शन किया जाएगा।
निष्कर्ष
पीडब्ल्यूडी बी एंड आर कर्मचारियों द्वारा किया गया यह सांकेतिक धरना स्थानीय प्रशासन और विभाग के अधिकारियों के लिए एक स्पष्ट संदेश है। कर्मचारियों की शिकायतों के समाधान के लिए शीघ्र कदम उठाए जाने की उम्मीद है, अन्यथा आंदोलन को और तेज किया जा सकता है।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।