{"_id":"6b06ac51aab177d93705e2c8","slug":"video-poor-state-of-affairs-at-hansi-roadways-depot-24-buses-out-of-service-causing-increased-hardship-for-passengers-2026-11-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"हांसी रोडवेज डिपो की बदहाल व्यवस्था, 24 बसें खराब, यात्रियों की बढ़ी परेशानी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

हांसी रोडवेज डिपो की व्यवस्था चरमरा गई है, जिसके चलते परिवहन सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हो रही हैं। डिपो में कुल 69 बसें हैं, जिनमें से 24 से अधिक बसें तकनीकी खराबी के कारण खड़ी हैं। इस स्थिति के कारण बस स्टैंड पर सैकड़ों यात्री अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए घंटों इंतजार करने को मजबूर हैं। चंडीगढ़, गुरुग्राम और पानीपत जैसे बड़े शहरों के लिए बस सेवाएं बाधित होने से यात्रियों को निजी वाहनों का सहारा लेना पड़ रहा है। यात्रियों की इस गंभीर परेशानी के बावजूद रोडवेज अधिकारियों की जवाबदेही पर सवाल उठ रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने अपनी ओर से लिखित में जानकारी दे दी है, लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या केवल लिखित शिकायतें यात्रियों को सुविधा उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी पूरी करती हैं। हरियाणा रोडवेज कर्मचारी यूनियन के नेता राजबीर सिंह सिवाच ने डिपो की इस दयनीय स्थिति पर गहरा रोष व्यक्त किया है। उन्होंने बताया कि हांसी रोडवेज का पूरा सिस्टम ही खराब हो चुका है। बसों में टायरों की भारी कमी है, कई बसों की बैटरियां खराब हैं, और यूरिया व डीजल पंप में खराबी के कारण बसें रास्ते में बंद होने का खतरा बना रहता है। इन परिस्थितियों में चालक और परिचालक भी जान जोखिम में डालकर ड्यूटी करने को मजबूर हैं। यूनियन के अनुसार, हांसी से चंडीगढ़ के लिए तीन, पानीपत के लिए तीन और गुरुग्राम के लिए तीन बसें बंद पड़ी हैं। इसके अतिरिक्त, महिलाओं के लिए चलाई जाने वाली हांसी से हिसार और हांसी से लाडवा की बस सेवाएं भी ठप हैं। हांसी की एकमात्र एसी बस, जिसका नंबर 1479 है, वह भी चंडीगढ़ डिपो में खराब खड़ी है। यूनियन ने खराब बसों का विस्तृत ब्योरा भी प्रस्तुत किया है। हांसी में 20 बसें और हिसार में हांसी डिपो की चार बसें खराब हालत में हैं, जिसका अर्थ है कि कुल 24 बसें सड़कों पर चलने के बजाय वर्कशॉप और अन्य डिपो में खड़ी हैं। यूनियन नेता राजबीर सिंह सिवाच ने कहा कि एक ओर जहां सरकार रोडवेज के बेड़े में बसें बढ़ाने की बात कर रही है, वहीं दूसरी ओर मौजूदा बसें टायर, बैटरी और अन्य तकनीकी खराबी के कारण सड़कों पर नहीं उतर पा रही हैं। इसका सीधा खामियाजा हांसी जिले की जनता को भुगतना पड़ रहा है। यूनियन ने मांग की है कि सभी खराब बसों को जल्द से जल्द ठीक कर रूटों पर उतारा जाए, चंडीगढ़ में खड़ी एसी बस को तुरंत दुरुस्त किया जाए, हिसार में खड़ी हांसी की चारों बसों को वापस लाकर ठीक किया जाए और बसों के नियमित रखरखाव के लिए एक स्थायी व्यवस्था बनाई जाए। रोडवेज कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही बसों को ठीक कर परिवहन व्यवस्था में सुधार नहीं किया गया तो यूनियन हांसी डिपो में धरना-प्रदर्शन करने को मजबूर होगी। बस स्टैंड पर बसों का इंतजार कर रहे यात्रियों, जैसे राधेश्याम और नवीन कुमार, ने बताया कि वे पिछले डेढ़ घंटे से बस का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उन्हें बस नहीं मिली है। यात्रियों का कहना है कि उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और उनकी समस्या सुनने वाला कोई नहीं है। समय पर बसें न मिलने के कारण यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में देरी हो रही है और उन्हें मजबूरी में निजी साधनों का सहारा लेना पड़ रहा है।

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