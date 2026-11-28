नारनौंद हलके के गांव पेटवाड़ में बाइक सवार बदमाशों ने एक प्रॉपर्टी कारोबारी के घर को निशाना बनाते हुए ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। यह घटना शुक्रवार रात करीब सवा नौ बजे हुई, जब कारोबारी धर्मपाल पड़ोस में हुई एक व्यक्ति की मौत पर शोक जताने गए हुए थे। घर में केवल महिलाएं और बच्चे मौजूद थे।

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जानकारी के अनुसार, बाइक पर सवार होकर आए एक मुंह ढके बदमाश ने प्रॉपर्टी कारोबारी धर्मपाल का नाम लेकर आवाज लगाई। कुछ देर तक जब कोई बाहर नहीं आया, तो बदमाश ने पहले मुख्य गेट पर एक गोली चलाई। इसके बाद वह घर के अंदर घुस गया और तीन राउंड गोलियां और चला दीं। इन गोलियों से घर की दीवार और अंदर खड़ी कार को निशाना बनाया गया। गोलियों की आवाज सुनकर घर में मौजूद महिलाएं और बच्चे सहम गए और कमरों में दुबक गए। फायरिंग के बाद बदमाश बाइक से फरार हो गया।पूरी वारदात घर में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है। फुटेज में एक बाइक सवार बदमाश दिखाई दे रहा है जिसने अपना चेहरा ढक रखा था।घटना की सूचना मिलते ही नारनौंद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज कब्जे में ले लिया है और बदमाशों की पहचान के प्रयास शुरू कर दिए हैं। वारदात के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई थी, लेकिन डर के कारण लोग देर तक घरों से बाहर नहीं निकले। जब धर्मपाल शोक जताकर घर लौटे, तो घर का हाल देखकर वे सन्न रह गए।