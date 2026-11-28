{"_id":"6b0a6d4942280ffe810015f7","slug":"video-dialogue-session-at-the-hisar-office-of-amar-ujala-asi-states-that-the-government-the-administration-and-vehicle-drivers-all-three-are-responsible-for-preventing-accidents-2026-11-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"हिसार अमर उजाला कार्यलय में संवाद कार्यक्रम, एएसआई बोले- हादसों को रोकने के लिए सरकार, प्रशासन, वाहन चालक तीनों जिम्मेदार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सड़कों पर होने वाले हादसों को रोकने के लिए हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। वाहन चलाते समय हम पर दोहरी जिम्मेदारी होती है। अपनी जान को सुरक्षित रखने के साथ हमें सामने वाले की जान को भी बचाना है। अच्छी सड़क, फुटपाथ देना सरकार की जिम्मेदारी है। उस पर नियमों का पालन करते हुए वाहनों को चलवाना पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है। गाड़ी चलाते समय सभ्य नागरिक के तौर पर सतर्क रहना हमारा दायित्व है। यह विचार अमर उजाला कार्यालय में संवाद कार्यक्रम पहुंचे सामाजिक संगठनाें, आरडब्ल्यूए के अध्यक्षों, युवाओं व शिक्षकों ने रखे। अमर उजाला कार्यालय में शुक्रवार को सड़क सुरक्षा को लेकर धुंध में सावधानी सफर में सुरक्षा अभियान के तहत संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया था। एडवोकेट योगेंद्र बामल ने कहा कि वाहनों की संख्या के हिसाब से रोड़ का निर्माण होना चाहिए। वाहनों की संख्या तो लगातार बढ़ रही है लेकिन सड़कों पर वाहनों की संख्या हर रोज बढ़ रही है। पिछले 20 साल में वाहनों की संख्या चार गुणा हो चुकी है लेकिन सड़कों के आकार उतने ही हैं। पैदल चलने वालों के लिए कोई सुरक्षित रास्ता नहीं छोड़ा गया है। हमारे लोग सख्ती की भाषा ही मानते हैं। हमें दिल्ली- चंडीगढ़ की तरह से चालान के नियमों को सख्त बनाना चाहिए। जगह जगह सीसीटीवी लगाए जाएं। जिनके जरिए चालान सीधे उनके घर पर ही भेज दिए जाएं। हर एक रोड़ की क्षमता के अनुसार वाहन की गति तय हो। जगह जगह उसे लिखा जाए। नियम का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई हो। शिक्षक राजबीर सिंह ने कहा कि यातायात के नियमों की पालना न होने के चलते हादसे होते हैं। बड़ी संख्या में लोग कुछ दूरी बचाने की बजाए विपरित दिशा में वाहन चलाते हैं।जिस कारण एक्सीडेंट हाेते हैं। हेलमेट जरूर होना चाहिए। मुझे एक बड़े हादसे में हेलमेट ने जीवन दिया था। अभिभावकों को अपने नाबालिग बच्चों को वाहन नहीं देना चाहिए। बिना लाइसेंस वाहन चलाते पाए जाने पर वाहन जब्त होना चाहिए। पुलिस को औचक तौर पर गलियाें में भी जांच करनी चाहिए। सड़क पर आपकी छोटी सी गलती किसी का जीवन बर्बाद कर सकती है। जब भी सड़क पर निकलें बेहद सतर्क रहें। प्रशासन की ओर से भी सड़कों पर अच्छी व्यवस्था की जानी चाहिए। पैदल चलने के लिए फुटपाथ हो। सड़कों पर सभी जरूरी संकेततांक बनाए जाएं। दुर्घटना संभावित स्थानों पर ट्रैफिक सिग्नल लगाए जाएं।

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