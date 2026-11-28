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हांसी के पेटवाड़ गांव में प्रॉपर्टी कारोबारी के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग, बाइक सवार बदमाशों ने फैलाई दहशत
नारनौंद हलके के गांव पेटवाड़ में बाइक सवार बदमाशों ने एक प्रॉपर्टी कारोबारी के घर को निशाना बनाते हुए ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। वारदात के समय कारोबारी पड़ोस में हुई एक व्यक्ति की मौत पर शोक जताने गए हुए थे। घर में महिलाएं और बच्चे मौजूद थे।
जानकारी के अनुसार, बाइक पर सवार होकर आए बदमाशों ने कारोबारी का नाम लेकर आवाज लगाई। कुछ देर तक जब कोई बाहर नहीं आया तो बदमाशों ने घर पर गोलियां बरसानी शुरू कर दीं और मौके से फरार हो गए। गोलियों की आवाज सुनकर घर में मौजूद महिलाएं और बच्चे सहम गए।
वारदात के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। कारोबारी जब घर लौटे तो पता चला कि बदमाशों ने घर की दीवार और अंदर खड़ी कार को गोलियों से निशाना बनाया है। इसके बाद नारनौंद पुलिस को सूचना दी गई।
पूरी वारदात घर में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज कब्जे में लेकर बदमाशों की पहचान के प्रयास शुरू कर दिए हैं।
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