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जांच अधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि 30 दिसंबर 2025 को 12 क्वार्टर क्षेत्र में उत्तम नगर निवासी कृष्ण कुमार की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अदालत के आदेश पर जमीन का कब्जा दिलवाने के लिए कोर्ट के अधिकृत अधिकारी कृष्ण कुमार और पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी। संबंधित मकान पर ताला लगा हुआ था, जिसे अदालत के आदेशानुसार खुलवाया गया। इस दौरान वहां मौजूद कुछ लोगों ने विरोध करते हुए पुलिस और कोर्ट की टीम के साथ झगड़ा शुरू कर दिया। आरोपियों ने मारपीट के साथ पुलिस कर्मचारियों और मौके पर मौजूद लोगों पर पथराव किया जिससे तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई।सूचना मिलने पर अतिरिक्त पुलिस बल मौके पर पहुंचा, लेकिन पथराव करने वाले आरोपी भीड़ का फायदा उठाकर भाग निकले। जांच के बाद पुलिस ने आरोपी रोशनी देवी को गिरफ्तार कर लिया। उससे पूछताछ की जा रही है। मामले में अन्य संलिप्त आरोपियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।