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हांसी : नशे के खिलाफ पुलिस का सर्च अभियान, बिना कागजात दो मोटरसाइकिल इंपाउंड
हांसी। जिला पुलिस द्वारा नशे पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में पुलिस चौकी सिसाय पुल के इंचार्ज उप निरीक्षक बलवान के नेतृत्व में पुलिस चौकी सिसाय पुल, सीआईए-2 हांसी और डॉग स्क्वॉड की टीम ने गणेश कॉलोनी हांसी में नशे के खिलाफ सर्च अभियान चलाया। अभियान के दौरान पुलिस द्वारा बिना वैध कागजात के दो मोटरसाइकिल इंपाउंड की गईं। वहीं, पुलिस चौकी अनाज मंडी की टीम द्वारा जगदीश कॉलोनी हांसी में भी सर्च अभियान चलाया गया। सर्च अभियान के दौरान पुलिस टीमों ने क्षेत्र में संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखते हुए जांच की। पुलिस का उद्देश्य नशे की तस्करी और अन्य अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाना तथा युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए जागरूक करना है। हांसी पुलिस द्वारा जिले में नशे के खिलाफ अभियान निरंतर जारी रहेगा। पुलिस आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने और नशामुक्त समाज के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। पुलिस ने आमजन से अपील की है कि नशे से संबंधित किसी भी प्रकार की गतिविधि की जानकारी मिलने पर तुरंत पुलिस को सूचित करें, ताकि समय रहते उचित कार्रवाई की जा सके।
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