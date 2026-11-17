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हांसी। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को गोपाष्टमी का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर हांसी के गढ़ी मोहल्ला स्थित हरियाणा गोशाला में विशेष पूजा-अर्चना का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में श्रद्धालुओं ने विधि-विधान से गौ माता का पूजन किया और सुख-समृद्धि की कामना की। इस दौरान सुरेश भजन समिति के सदस्य भी मौजूद रहे। पूरे गोशाला परिसर में भक्तिमय माहौल देखने को मिला। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गोपाष्टमी का पर्व भगवान श्रीकृष्ण और गौ माता को समर्पित है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान श्रीकृष्ण ने पहली बार गायों को चराने यानी गौचारण की लीला शुरू की थी। इसी कारण इस दिन गाय और बछड़ों की विशेष पूजा करने का विधान है। हिंदू धर्म में गौ माता को पूजनीय माना गया है और उनकी सेवा को पुण्यदायी बताया गया है। इस अवसर पर कमलेश गर्ग,धर्मबीर रतेरिया, अग्रवाल, प्रवीण बंसल और नकुल अग्रवाल ने कहा कि गोपाष्टमी के पावन अवसर पर गौ माता का पूजन कर उन्हें नमन किया गया है। उन्होंने कहा कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन भगवान श्रीकृष्ण ने पहली बार गायों को चराने का कार्य शुरू किया था। इसलिए यह पर्व गौ माता के प्रति श्रद्धा और सेवा भाव प्रकट करने का विशेष अवसर है। उन्होंने कहा कि गौ माता की सेवा और संरक्षण करना हम सभी का नैतिक दायित्व है। ऐसे धार्मिक आयोजनों से समाज में गौ सेवा, भारतीय संस्कृति और परंपराओं के प्रति जागरूकता बढ़ती है। गोपाष्टमी के अवसर पर सभी ने उत्साह और आनंद के साथ गौ पूजन किया तथा गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त किया।

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