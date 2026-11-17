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एसीबी के जांच अधिकारी मुकेश ने बताया कि आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। शिकायतकर्ता विकास सिरसा जिले के गांव शाहपुरिया का निवासी है। वह आदमपुर में एक निजी स्कूल संचालित करता है। गांव सादलपुर निवासी छबीलदास उसके स्कूल में गेटकीपर है।छबीलदास की बेटी का हिमाचल प्रदेश के सरकारी कॉलेज में एमबीबीएस में दाखिला हुआ है। इसके लिए ईएसआईसी की सत्यापित रिपोर्ट जरूरी थी। 16 नवंबर को औद्योगिक क्षेत्र स्थित ईएसआईसी कार्यालय से निरीक्षक आनंद कुमार स्कूल पहुंचा। उसने रिपोर्ट देने के बदले 50 हजार रुपये मांगे। बातचीत के बाद 40 हजार रुपये में सौदा तय हुआ। शिकायतकर्ता ने बातचीत रिकॉर्ड कर ली।शिकायतकर्ता ने छबीलदास की आर्थिक स्थिति और उसकी बेटी के भविष्य को देखते हुए 10 हजार रुपये नकद दे दिए। शेष 30 हजार रुपये मंगलवार को कार्यालय में देने तय हुए। इसके बाद एसीबी निरीक्षक मुकेश कुमार के नेतृत्व में टीम गठित की गई। टीम ने शिकायतकर्ता को पाउडर लगे नोट दिए। जैसे ही उसने ईएसआईसी कार्यालय में आनंद कुमार को 30 हजार रुपये सौंपे, एसीबी टीम ने उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया।