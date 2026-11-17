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सेक्टर 1-4 निवासी आदित्य ने अपना मोबाइल बेचने के लिए ओएलएक्स पर विज्ञापन दिया था। इसे देखकर सरसाना निवासी सुमित ने उससे संपर्क किया और फोन खरीदने के बहाने डाबड़ा चौक बुलाया। आदित्य वहां पहुंचा तो बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल पर दो युवक आए। पीछे बैठे सुमित ने मोबाइल दिखाने को कहा। जैसे ही आदित्य ने जेब से फोन निकाला, सुमित उसे झपटकर साथी के साथ बस अड्डे की ओर भागने लगा।आदित्य ने शोर मचाते हुए उनका पीछा किया और एक राहगीर से मोटरसाइकिल पर लिफ्ट लेकर टाउन पार्क के पास दोनों को पकड़ लिया। इसके बाद उन्हें मौके पर मौजूद पीसीआर के हवाले कर दिया। आदित्य की शिकायत पर सिविल लाइन थाना पुलिस ने दोनों के खिलाफ धारा 379ए के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। करीब साढ़े तीन साल पुराने इस मामले में अब अदालत ने सजा सुनाई है।