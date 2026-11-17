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सिवानी मंडी। गांव बड़वा निवासी साक्षी शर्मा का भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) में वैज्ञानिक/इंजीनियर के पद पर चयन हुआ है। साक्षी शर्मा टैगोर सीनियर सेकेंडरी स्कूल की पूर्व छात्रा रही है। साक्षी की इस शानदार उपलब्धि के उपलक्ष्य में विद्यालय की ओर से सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह में साक्षी के पिता मामराज शर्मा पहुंचे। निदेशक एसएस बल्हारा एवं प्रधानाचार्य डॉ. पूनम हुड्डा ने मामराज शर्मा को स्मृति चिह्न भेंट कर सम्मानित किया