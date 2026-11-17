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वे मंगलवार को गोपाष्टमी के अवसर पर जिंदल हाउस, हिसार और श्री वैष्णव अग्रसेन गोशाला, अग्रोहा में आयोजित कार्यक्रमों में बोल रही थीं। इस दौरान हिसार और आसपास के क्षेत्रों की विभिन्न गोशालाओं को करीब 3.5 करोड़ रुपये की चारा अनुदान राशि के चेक वितरित किए गए।विधायक सावित्री जिंदल ने जिंदल हाउस में करीब 1 करोड़ 11 लाख 72 हजार रुपये और श्री वैष्णव अग्रसेन गोशाला, अग्रोहा में करीब 2 करोड़ 32 लाख 77 हजार रुपये की अनुदान राशि के चेक वितरित किए। उन्होंने कहा कि गोशालाएं बेसहारा, बीमार और जरूरतमंद गोवंश को आश्रय देकर मानवता और सेवा का अनुकरणीय कार्य कर रही हैं। चारा अनुदान राशि से गोशालाओं को गोवंश के भरण-पोषण और चारे की व्यवस्था करने में महत्वपूर्ण सहायता मिलेगी।सावित्री जिंदल ने गोशाला संचालकों, पदाधिकारियों और गोसेवकों के कार्यों की सराहना करते हुए विश्वास जताया कि सरकार, सामाजिक संस्थाओं और आमजन के सामूहिक प्रयासों से गोसेवा एवं गोवंश संरक्षण के कार्यों को और मजबूती मिलेगी।इन गोशालाओं को वितरित किए चेकश्री देवी भवन कमेटी गोशाला, हिसार, श्री कृष्ण श्री श्री 1008 बाबा रिद्धनाथ गोशाला, बालक, बाबा शंकर नाथ गोशाला, कनोह, सनातन आदर्श गोशाला सेवा समिति, तोशाम रोड, बाबा नगीना पुरी ढाया, श्री कमल गिरि गोशाला, कुलेरी, श्री हरियाणा कुरुक्षेत्र गोशाला और श्री योग भगवान कृष्ण कपिला गोशाला, हिसार सहित अनेक गोशालाओं को चारा अनुदान के चेक वितरित किए गए।