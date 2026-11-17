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इस उपलब्धि पर अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं हांसी जिले के प्रशासनिक सचिव डॉ. जे. गणेशन ने उपायुक्त राहुल नरवाल की सराहना की। उन्होंने अधिकारियों को फसल अवशेष प्रबंधन अभियान में पूरी गंभीरता बनाए रखने के निर्देश दिए।डॉ. जे. गणेशन ने मंगलवार को जिला सचिवालय में अधिकारियों की बैठक लेकर फसल अवशेष प्रबंधन, मुख्यमंत्री की घोषणाओं, धान खरीद और उठान व्यवस्था की समीक्षा की। बैठक में उपायुक्त राहुल नरवाल, अतिरिक्त उपायुक्त लक्षित सरीन, नारनौंद के एसडीएम विकास यादव आदि मौजूद रहे।विभागों के समन्वय से पराली प्रबंधन पर जोरएसीएस ने कहा कि जिले में पराली जलाने की घटनाओं पर पूरी तरह रोक लगाई जाए। कृषि, राजस्व और पंचायत विभाग आपसी तालमेल से खेतों की निगरानी करें। किसानों को सरकारी योजनाओं, कृषि यंत्रों और प्रोत्साहन योजनाओं की जानकारी दें। उन्हें पराली का उपयोग पशु चारे और अन्य कृषि कार्यों में करने के लिए प्रेरित किया जाए।अधिकारियों ने बताया कि डीसी राहुल नरवाल के मार्गदर्शन में गांवों में जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। किसानों से व्यक्तिगत संपर्क कर उन्हें फसल अवशेषों का उचित प्रबंधन करने के लिए समझाया जा रहा है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है।छह शिकायतों में से एक की पुष्टिअधिकारियों के अनुसार, इस वर्ष हरसेक से पराली जलाने के छह मामले मिले। मौके पर जांच करने पर केवल एक मामला सही पाया गया। संबंधित व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की गई है। इस पर डॉ. गणेशन ने संतोष जताया। उन्होंने डीसी के नेतृत्व और विभागों के बीच बेहतर समन्वय की प्रशंसा की। साथ ही पूरे सीजन में निगरानी जारी रखने को कहा।बैठक में मुख्यमंत्री की घोषणाओं की प्रगति भी जांची गई। एसीएस ने लंबित कार्यों की औपचारिकताएं जल्द पूरी करने और नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए। घोषणाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन प्रशासन की प्राथमिकता रहे।मंडियों में खरीद और उठान में तेजी लाएंधान खरीद की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि मंडियों में किसानों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। खरीद प्रक्रिया पारदर्शी और व्यवस्थित रखी जाए। खरीदी गई फसल की उठान तेजी से कराई जाए ताकि मंडियों में भीड़ और जाम की स्थिति न बने। उन्होंने अधिकारियों को जवाबदेही, आपसी समन्वय और आमजन की सुविधाओं को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए।