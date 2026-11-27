{"_id":"6b0920829dadc8c69c001f71","slug":"video-drinking-water-problem-in-chanaut-village-of-hansi-to-be-resolved-water-supply-system-to-be-improved-at-a-cost-of-rs786-crore-2026-11-27","type":"video","status":"publish","title_hn":"हांसी के चानौत गांव की पेयजल समस्या होगी दूर, 7.86 करोड़ से सुधरेगी जलापूर्ति व्यवस्था","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गांव चानौत में लंबे समय से चली आ रही पेयजल समस्या के समाधान की दिशा में अब काम आगे बढ़ता नजर आ रहा है। जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने गांव की पेयजल व्यवस्था के नवीनीकरण और सुधार के लिए 7 करोड़ 86 लाख रुपये का एस्टीमेट तैयार किया है। विभागीय स्तर पर टेंडर प्रक्रिया भी लगभग पूरी हो चुकी है। अब 29 नवंबर को तीन ठेकेदारों को नेगोशिएशन के लिए बुलाया गया है। इसके बाद दिसंबर के पहले सप्ताह में निर्माण कार्य शुरू होने की संभावना है। आपको बता दें है कि गांव चानौत में पेयजल संकट को लेकर कुछ महीने पहले ग्रामीणों ने बड़ा आंदोलन किया था। पानी की समस्या से परेशान ग्रामीणों ने अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाई थी। आंदोलन के बाद सरकार की ओर से ग्रामीणों की मांगों को स्वीकार करते हुए पेयजल व्यवस्था में सुधार के लिए योजना तैयार की गई। अब उसी के तहत करोड़ों रुपये की इस योजना से ग्रामीणों को राहत मिलने की उम्मीद जगी है। दरअसल गांव में पेयजल व्यवस्था को दुरुस्त करने और वाटर वर्क्स के निर्माण एवं सुधार का मुद्दा दोबारा जनसंवाद पोर्टल पर भी उठाया गया था। इसके बाद जनस्वास्थ्य विभाग ने योजना का विस्तृत एस्टीमेट तैयार किया। हालांकि, ग्रामीणों को अब तक धरातल पर काम शुरू होने का इंतजार है। टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही योजना का वास्तविक काम शुरू हो पाएगा। जनस्वास्थ्य विभाग के कार्यकारी अभियंता संजीव त्यागी ने बताया कि निर्माण कार्य के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। पहले इस टेंडर के लिए पांच ठेकेदारों ने आवेदन किया था, जिनमें से अब तीन ठेकेदार मैदान में हैं। 29 नवंबर को तीनों ठेकेदारों को नेगोशिएशन के लिए बुलाया गया है। इसमें टेंडर की शर्तों और राशि को लेकर बातचीत होगी तथा आपसी सहमति बनाने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने बताया कि नेगोशिएशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद दिसंबर के पहले सप्ताह में निर्माण कार्य शुरू होने की संभावना है। ग्रामीण सत्यवान ने बताया कि गांव में जनस्वास्थ्य विभाग के पुराने वाटर टैंक खराब हालत में थे। इसके चलते पानी की व्यवस्था प्रभावित हो रही थी और जमीन के नीचे का पानी भी खराब हो रहा था। ग्रामीणों को लंबे समय से पेयजल संकट का सामना करना पड़ रहा था। अब योजना के तहत नया टैंक बनाया जाएगा, जिससे गांव की पेयजल व्यवस्था में सुधार होगा और लोगों को स्वच्छ पानी मिल सकेगा।

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