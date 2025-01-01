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आईएसओ ने बोर्ड हटाने की कोशिश होने पर प्रदेशव्यापी आंदोलन की चेतावनी भी दी है। इंडियन नेशनल लोकदल स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन (आईएसओ) के प्रदेशाध्यक्ष साहिलदीप कस्वां ने कार्यकर्ताओं के साथ मौके पर पहुंचकर ताऊ देवीलाल चौक का बोर्ड लगाया।उन्होंने कहा कि ताऊ देवीलाल टाउन पार्क के सामने स्थित चौक का नाम उन्हीं के नाम पर होना चाहिए। यदि बोर्ड हटाने का प्रयास किया गया तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की कोठी के सामने भी बोर्ड लगाया जाएगा। साथ ही ताऊ देवीलाल की विचारधारा को लेकर पूरे प्रदेश में आंदोलन किया जाएगा।साहिलदीप ने कहा कि उन्हें जानकारी मिली थी कि सरकार इस स्थान पर किसी अन्य नाम से चौक बनाना चाहती है। ताऊ देवीलाल के सम्मान और उनकी स्मृति को बनाए रखने के लिए उन्होंने यह कदम उठाया है। उनका आरोप है कि सरकार ताऊ देवीलाल की स्मृतियों को उचित सम्मान देने के बजाय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के प्रचार को अधिक महत्व दे रही है।टाउन पार्क के सामने स्लिप रोड बनने के बाद यहां दो नए चौक बने हैं। 20 नवंबर को नगर निगम हाउस की बैठक में पार्षद राजेश अरोड़ा की मांग पर एक चौक का नाम महाराजा अरुट रखने का प्रस्ताव पारित हुआ था। दूसरे चौक का नाम सेवा ज्योति रखने पर भी मुहर लगाई गई थी।नगर निगम के मेयर प्रवीण पोपली ने कहा कि हाउस की बैठक में चौक का नाम सेवा ज्योति चौक रखा गया था। इनेलो या आईएसओ की ओर से नामकरण के लिए पहले उनसे संपर्क नहीं किया गया। अब मामला संज्ञान में आया है। इस दौरान आईएसओ जिलाध्यक्ष सुखविंदर मंगाली, नवीन पूनिया, प्रधान हर्ष बागड़ी, तेजस पूनिया, नलेश मंगाली, अमित काजल, संदीप सिहाग और यादविंदर राठौर मौजूद रहे।हमने हाउस की बैठक में इस चौक का नाम सेवा ज्योति चौक रखा है। इनेलो या आईएसओ की ओर से नामकरण के लिए पहले संपर्क नहीं किया गया। अब मामला संज्ञान में आया है। इस विषय पर चर्चा करेंगे। - प्रवीण पोपली, मेयर, नगर निगम हिसार।