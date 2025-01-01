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राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता माह के तहत अमेरिकन ऑन्कोलॉजी इंस्टीट्यूट और सर्वेश हेल्थ सिटी की ओर से यह आयोजन किया गया। मैराथन की शुरुआत महाबीर स्टेडियम के पास चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय (एचएयू) के गेट नंबर-1 से हुई। इसमें 5 और 10 किलोमीटर की दो श्रेणियां रखी गईं। 5 किलोमीटर की दौड़ लक्ष्मीबाई चौक, कैंप चौक और कैमरी रोड से होते हुए पटेलनगर मोड़ तक पहुंची। यहां से धावक वापस एचएयू के गेट नंबर-1 पर पहुंचे।कार्यक्रम में प्रदेश के लोक निर्माण विभाग और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के मंत्री रणबीर गंगवा विशेष अतिथि रहे। उन्होंने कहा कि सुबह जल्दी उठकर मैदान में पहुंचने से आधी बीमारियां कम हो जाएंगी। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. डॉ. बीआर कंबोज ने भी प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाया।समय पर जांच और सलाह जरूरी : डॉ. धवनअमेरिकन ऑन्कोलॉजी इंस्टीट्यूट सेंट्रल एवं ईस्ट के क्षेत्रीय मुख्य संचालन अधिकारी डॉ. अमित धवन ने कहा कि मैराथन का उद्देश्य अस्पताल की चहारदीवारी से बाहर निकलकर कैंसर देखभाल और जागरूकता को लोगों तक पहुंचाना है। कैंसर के लक्षणों पर खुलकर बात नहीं करने और डॉक्टर से सलाह लेने में देरी के कारण बीमारी की पहचान देर से होती है। इससे समय पर इलाज शुरू करने का अवसर प्रभावित होता है।उन्होंने कहा कि स्पिक अप रन ऑन अभियान के जरिये लोगों को कैंसर के लक्षणों, बचाव और समय पर चिकित्सा सलाह के प्रति जागरूक किया गया। नियमित स्वास्थ्य जांच और कैंसर स्क्रीनिंग को जीवन का हिस्सा बनाना जरूरी है।