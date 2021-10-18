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सुरेंद्र ने बताया कि उसकी पत्नी का भाई विमल कुछ दिन पहले उसके घर भिवानी के कलिंगा रहने आया था। वह अपनी बहन की दवाई लेने के लिए हिसार स्थित अस्पताल गया था। शाम को कार में विमल के अलावा ओमबीर, अनिल व रानी घर लौट रहे थे। गांव सोरखी के पास अचानक नीलगाय कार के सामने आ गई। चालक ने बचाने का प्रयास किया लेकिन कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई। हादसे में विमल गंभीर रूप से घायल हो गया।आसपास के लोगों की मदद से विमल को सोरखी अस्पताल पहुंचाया गया जहां से उसे हांसी के नागरिक अस्पताल रेफर कर दिया गया। नागरिक अस्पताल में चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। जांच अधिकारी राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि पुलिस ने परिजनों के बयान के आधार पर इत्तफाकिया कार्रवाई की है। सोमवार को शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा।