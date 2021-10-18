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पुलिस प्रवक्ता मदनलाल ने बताया कि दोनों मामले सिटी थाना हिसार में डीएचएफएल के क्लस्टर लीगल मैनेजर जीवन गर्ग की शिकायत पर दर्ज हुए थे। पहले मामले में जुलाई 2015 में जींद के विकास नगर स्थित संपत्ति की फर्जी रजिस्ट्री और जाली दस्तावेज से 52.72 लाख रुपये का लोन लिया था। जांच में सामने आया कि राजेश ने सह-आरोपियों के साथ मिलकर फर्जी मालिक जयभगवान के सामने सतपाल की फर्जी पहचान करवाने और जाली दस्तावेज तैयार कराने में भूमिका निभाई।

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हिसार। फर्जी रजिस्ट्री और जाली दस्तावेज के सहारे फाइनेंस कंपनी से करीब एक करोड़ रुपये का लोन हड़पने के दो मामलों में वांछित आरोपी जींद के विकास नगर निवासी राजेश उर्फ सोनू को आर्थिक अपराध शाखा ने जींद से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने घटनास्थल की निशानदेही के बाद उसे अदालत में पेश किया जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।