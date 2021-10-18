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घिराय। ग्रामीणों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के सरकारी दावों की हकीकत धान्सू और गुराना की प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में साफ नजर आती है। धान्सू में पीएचसी का भवन जर्जर है और डॉक्टरों के पुराने क्वार्टर खंडहर बन चुके हैं।वहीं गुराना में टूटी चहारदीवारी के कारण बारिश का पानी परिसर में भर जाता है। दोनों केंद्रों पर आसपास के आठ-आठ गांवों के ग्रामीण इलाज के लिए निर्भर हैं। कहीं नए भवन की उम्मीद है तो कहीं बुनियादी सुविधाओं के लिए वर्षों से इंतजार जारी है। धान्सू प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की इमारत की हालत खराब है। डॉक्टरों के रहने के लिए बनाए गए पुराने क्वार्टर रखरखाव के अभाव में खंडहर बन चुके हैं। यह पीएचसी कागजों में आठ गांवों से जुड़ी है।जानकारी के अनुसार यहां चिकित्सकीय अधिकारियों के दो पद खाली थे। अब इनमें से एक पद पर चिकित्सक की नियुक्ति हुई है। कई कर्मचारी प्रतिनियुक्ति के आधार पर सेवाएं दे रहे हैं। प्रयोगशाला तकनीशियन और फार्मेसी कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति हिसार की गई है। कुछ कर्मचारियों की तीन-तीन दिन की प्रतिनियुक्ति भी है। एमपीएचडब्ल्यू सुरेंद्र ने बताया कि पीएचसी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने की चर्चा हुई थी। इसके लिए निरीक्षण भी किया गया था। संवाद