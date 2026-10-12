फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
विज्ञापन
Hindi News ›   Video ›   Haryana ›   Fatehabad News ›   Fatehabad: Perfunctory repair of leak; pipeline bursts again as soon as supply resumes.

फतेहाबाद: लीकेज ठीक करने की खानापूर्ति, सप्लाई शुरू होते ही फिर टूटी पाइपलाइन

Mon, 12 Oct 2026 11:05 PM IST
सुधीर शर्मा
Sudhir Sharma सुधीर शर्मा
Updated Mon, 12 Oct 2026 11:05 PM IST
Fatehabad: Perfunctory repair of leak; pipeline bursts again as soon as supply resumes.
फतेहाबाद। शहर के हिसार रोड पर एमसी कॉलोनी मोड़ के पास पाइपलाइन लीकेज की समस्या दूर करने के बजाय लोगों की परेशानी और बढ़ गई। पिछले करीब 10 दिन से टूटी पाइपलाइन को ठीक करने पहुंचे जनस्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने मरम्मत की, लेकिन यह प्रयास नाकाफी साबित हुआ। करीब आधे घंटे बाद पानी की सप्लाई शुरू होते ही पाइपलाइन दोबारा टूट गई। इससे विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। वहीं, सड़क में एक लोडिंग गाड़ी भी धंस गई, जिससे हादसे का खतरा बना हुआ है। दुकानदारों के अनुसार, पाइपलाइन में लीकेज के कारण लंबे समय से परेशानी बनी हुई है। विभागीय कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर मरम्मत तो की, लेकिन स्थायी समाधान नहीं किया। पानी की सप्लाई शुरू होते ही दोबारा लीकेज होने से साफ हो गया कि मरम्मत का काम ठीक ढंग से नहीं किया गया। सड़क पर पानी फैलने और जमीन कमजोर होने से वाहनों की आवाजाही भी प्रभावित हो रही है। जर्जर पाइप बदलने की मांग दुकानदार राजकुमार, संजय कुमार और विकास ने कहा कि जनस्वास्थ्य विभाग को लीकेज ठीक करने के नाम पर खानापूर्ति करने के बजाय समस्या का स्थायी समाधान करना चाहिए। उनका कहना है कि पुरानी और जर्जर पाइपलाइन के कारण बार-बार लीकेज हो रहा है। ऐसे में केवल अस्थायी मरम्मत से समस्या दूर नहीं होगी। विभाग को क्षतिग्रस्त पाइपों को बदलना चाहिए, ताकि लोगों और दुकानदारों को बार-बार परेशानी का सामना न करना पड़े।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended

लखीमपुर खीरी: एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल, स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ा असर, मरीज हुए परेशान

NHM workers strike impacts health services in Lakhimpur kheri
Lakhimpur Kheri
12 Oct 2026

महराजगंज: ठूठीबारी में नुक्कड़ नाटक से साक्षरता के प्रति किया जागरूक

street =play Raises Literacy Awareness Under Seva Sankalp Campaign in Thuthibari
Maharajganj
12 Oct 2026

हाथरस में निकली अग्रसेन शोभायात्रा

हाथरस में निकली अग्रसेन शोभायात्रा
Hathras
12 Oct 2026

बारिश से भगतांवाला दाना मंडी में भीगा धान, खरीद और उठान को लेकर किसानों की बढ़ी चिंता

Paddy gets soaked in rain at Bhagtanwala Grain Market; farmers concerned about procurement and lifting
Amritsar
12 Oct 2026

अलीगढ़ में बारिश के बाद निकली धूप, उमस बढ़ी

अलीगढ़ में बारिश के बाद निकली धूप, उमस बढ़ी
Aligarh
12 Oct 2026
विज्ञापन

VIDEO: लखनऊ में बाढ़: फैजुल्लागंज में राहत सामग्री वितरित करने आए लोगों के सामने भारी भीड़, राशन के लिए जबरदस्त धक्कामुक्की

VIDEO: लखनऊ में बाढ़: फैजुल्लागंज में राहत सामग्री वितरित करने आए लोगों के सामने भारी भीड़, राशन के लिए जबरदस्त धक्कामुक्की
Lucknow
12 Oct 2026

महराजगंज: गरबा-डांडिया कार्यक्रमों में पहचान सत्यापन की मांग, एसपी को सौपा ज्ञापन

Hindu Jagran Manch Seeks Identity Verification at Garba Events
Maharajganj
12 Oct 2026
विज्ञापन

बदायूं: सड़क हादसे में चचेरे-तहेरे तीन भाइयों की मौत, परिवार में मचा कोहराम

Three cousins die in road accident in Budaun
Budaun
12 Oct 2026

बदायूं: आशा और संगिनी कार्यकर्ताओं ने किया धरना, सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने की मांग

ASHA and Sangini workers staged a protest in Budaun
Budaun
12 Oct 2026

महराजगंज में मिशन शक्ति फेज-6 का शुभारंभ

mission shakti phase 6 launched in maharajganj
Gorakhpur
12 Oct 2026

अमृतसर में लंगूर मेले के दूसरे दिन उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

Crowd of devotees surges on the second day of the Langur Fair in Amritsar.
Amritsar
12 Oct 2026

शाहजहांपुर: भाजपा महिला मोर्चा ने किया प्रदर्शन, कांग्रेस सांसद पर कार्रवाई की मांग

BJP Mahila Morcha stages protest in Shahjahanpur
Shahjahanpur
12 Oct 2026

दिल्ली: ज्ञानेस कुमार के खिलाफ विपक्ष का मार्च, समर्थकों का आरोप- वोट चोरी कर चुनाव जीत रही भाजपा

Congress supporters accused BJP of vote theft
Delhi
12 Oct 2026

अमृतसर पुलिस कमिश्नर कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी, तीन परिसरों में तलाशी

Threat to blow up Amritsar Police Commissioner's office with a bomb.
Amritsar
12 Oct 2026

Meerut: मनसा देवी मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, सुबह से दर्शन को पहुंचे भक्त; जयकारों से गूंजा मंदिर परिसर

Devotees Throng Ancient Mansa Devi Temple in Meerut During Navratri
Meerut
12 Oct 2026

मेरठ: महावीर भवन में जैन सम्राट खारवेल की गाथा का मंचन, कलाकारों की जीवंत प्रस्तुति ने मोहा मन; दर्शकों ने की सराहना

Jain Milan Mahila Chetna Branch Stages Play on Jain Emperor Kharavela in Meerut
Meerut
12 Oct 2026

सीहोर पुलिस का कमाल: 78 लाख के 493 गुम मोबाइल खोजे, नवरात्रि पर मालिकों को लौटाए; चेहरों पर लौटी मुस्कान

Sehore Police Recover 493 Lost Phones Worth Rs 78 Lakh, Return Them to Their Owners
Madhya Pradesh
12 Oct 2026

लेहड़ा मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था का डीएम-एसपी ने लिया जायजा

Maharajganj DM and SP Inspect Security Arrangements at Lehra Temple
Maharajganj
12 Oct 2026

राजस्थान के पूर्व विधायक अतर सिंह का शव पहुंचा गांव, फरीदाबाद में होगा अंतिम संस्कार

Body of former Rajasthan MLA Atar Singh reaches village last rites to be held in Faridabad
Faridabad
12 Oct 2026

सिरमौर: नाहन कॉलेज में छात्रों ने ग्रुप डिस्कशन और मॉक इंटरव्यू में दिखाया उत्साह

nahan college chemicos club workshop group discussion mock interview
Sirmour
12 Oct 2026

चंडीगढ़ आईटीआई में छात्राओं का प्रदर्शन, पीने के पानी और सुरक्षा व्यवस्था पर उठाए सवाल

चंडीगढ़ आईटीआई में छात्राओं का प्रदर्शन, पीने के पानी और सुरक्षा व्यवस्था पर उठाए सवाल
Chandigarh-Punjab
12 Oct 2026

देवरिया: डीएम ने विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्र का किया निरीक्ष

deoria dm inspects schools and anganwadi centre
Deoria
12 Oct 2026

ऊना: मंदली स्कूल में सात दिवसीय एनएसएस शिविर संपन्न, स्वयंसेवियों को किया सम्मानित

mandli school seven day nss camp concludes bangana una
Una
12 Oct 2026

कोटा में बच्चों से भरी स्कूल वैन पलटी: छह बच्चे घायल; चालक के शराब पीने की बात आई सामने

A van carrying school children lost control and overturned
Kota
12 Oct 2026

VIDEO: छात्राओं को सिखाए आत्मरक्षा के तरीके, गुड टच-बैड टच की दी जानकारी

VIDEO: छात्राओं को सिखाए आत्मरक्षा के तरीके, गुड टच-बैड टच की दी जानकारी
Ghazipur
12 Oct 2026

रायबरेली: मुख्यमंत्री ने 9 लाख किसानों को 493 करोड़ अनुदान दिया

रायबरेली: मुख्यमंत्री ने 9 लाख किसानों को 493 करोड़ अनुदान दिया
Raebareli
12 Oct 2026

रायबरेली: मिशन शक्ति फेज-6.0 का शुभारंभ, जागरूकता रैली रवाना

रायबरेली: मिशन शक्ति फेज-6.0 का शुभारंभ, जागरूकता रैली रवाना
Raebareli
12 Oct 2026

रायबरेली: जिला अस्पताल की ओपीडी में सोमवार को मरीजों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी

रायबरेली: जिला अस्पताल की ओपीडी में सोमवार को मरीजों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी
Raebareli
12 Oct 2026

माफिया कुंटू सिंह के सहयोगी की 28.90 लाख की संपत्ति जब्त, VIDEO

Assets worth 28 lakh belonging associate mafia figure Kuntu Singh confiscated
Azamgarh
12 Oct 2026

बिलासपुर: घुमारवीं के रटैहल में गन पाउडर गोदाम का विरोध, वार्डवासियों ने उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन

ghumarwin ratthal gunpowder storage warehouse protest bilaspur
Bilaspur
12 Oct 2026
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed