Fatehabad News: कल मंडी बोर्ड कार्यालय पर तालाबंदी की चेतावनी

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संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा की बैठक पक्का मोर्चा टोहाना में हुई। इसमें किसानों की समस्याओं पर चर्चा कर आंदोलन की रणनीति बनाई गई। किसान नेताओं ने कहा कि सरकारी एजेंसियों की ओर से धान खरीद में अनियमितता की जा रही है। किसानों की मांग है कि प्रति एकड़ 28 क्विंटल की खरीद सीमा हटाई जाए और धान में नमी की निर्धारित मात्रा 17 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत की जाए।किसान नेताओं ने चेतावनी दी कि मांगों का समाधान नहीं हुआ तो संयुक्त किसान मोर्चा के निर्देशानुसार आगे आंदोलन किया जाएगा। बैठक में जगतार सिंह, लाभ सिंह हरी, मनजीत सिंह पूर्णमाजरा, गुरदयाल सिंह ढेर, अवतार सिंह सिंधू, मच्छइंद्र सिंह, मुंशी राम सहित कई किसान शामिल हुए।