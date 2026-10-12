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Fatehabad News: कल मंडी बोर्ड कार्यालय पर तालाबंदी की चेतावनी

Mon, 12 Oct 2026 10:39 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Updated Mon, 12 Oct 2026 10:39 PM IST
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Warning of a lockout at the Mandi Board office tomorrow.
बैठक में भाग लेते किसान नेता। संवाद
टोहाना। धान खरीद में आ रही समस्याओं के विरोध में किसान संगठन 14 अक्तूबर को मंडी बोर्ड कार्यालय पर तीन घंटे तालाबंदी करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर सुबह 11 से दोपहर दो बजे तक होने वाले इस आंदोलन में धान की खरीद सीमा हटाने और नमी की निर्धारित मात्रा बढ़ाने सहित कई मांगें उठाई जाएंगी।
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संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा की बैठक पक्का मोर्चा टोहाना में हुई। इसमें किसानों की समस्याओं पर चर्चा कर आंदोलन की रणनीति बनाई गई। किसान नेताओं ने कहा कि सरकारी एजेंसियों की ओर से धान खरीद में अनियमितता की जा रही है। किसानों की मांग है कि प्रति एकड़ 28 क्विंटल की खरीद सीमा हटाई जाए और धान में नमी की निर्धारित मात्रा 17 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत की जाए।
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किसान नेताओं ने चेतावनी दी कि मांगों का समाधान नहीं हुआ तो संयुक्त किसान मोर्चा के निर्देशानुसार आगे आंदोलन किया जाएगा। बैठक में जगतार सिंह, लाभ सिंह हरी, मनजीत सिंह पूर्णमाजरा, गुरदयाल सिंह ढेर, अवतार सिंह सिंधू, मच्छइंद्र सिंह, मुंशी राम सहित कई किसान शामिल हुए।
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