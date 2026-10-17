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फतेहाबाद: नहरी पानी में कटौती कर किसानों में नई समस्या पैदा कर रही है सरकार: दौलतपुरिया
फतेहाबाद। नहरी सिंचाई विभाग द्वारा रोटेशन चेंज करने पर आने वाले समय में किसानों को होने वाली समस्याओं पर फतेहाबाद के विधायक बलवान सिंह दौलतपुरिया ने गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार किसानों को परेशान करने के लिए आए दिन तुगलकी फरमान जारी करती रहती है। एक और किसान मंडियों मेंं अपनी धान की फसल बेचने के लिए परेशान हो रहे हैं, वहीं रबी की फसलों की बुआई का समय भी नजदीक है, ऐसे में नहरी सिंचाई विभाग द्वारा रोटेशन चेंज कर किसानों के लिए नई समस्या पैदा कर दी है। नए रोटेशन के अनुसार अब महीने में केवल 7 दिन की नहरों में पानी छोड़ा जाएगा। नहरों में सफाई के नाम पर सिंचाई के पानी की कटौती से खेतों में बुआई व सिंचाई में परेशानी आना तय है। किसान पहले ही सरकार की मनमानियों से परेशान है। विधायक बलवान सिंह दौलतपुरिया ने कहा कि पहले 15 दिन पानी दिया जाता था, तथा 15 दिन नहरें बंद रखी जाती थी, लेकिन अब 7 दिन पानी दिया जाएगा और 21 दिन नहरें बंद रखी जाएंगी। इससे किसानों को पर्याप्त पानी नहीं मिल पाएगा आने वाली फसलों पर भी इसका सीधा असर होगा। किसानों की आय प्रभावित होगी। विधायक बलवान सिंह दौलतपुरिया ने कहा कि फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र पहले से ही सूखे की मार झेल रहा है।
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