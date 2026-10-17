{"_id":"6ad34f66a9db95efad0abb66","slug":"video-cia-ratia-apprehended-an-accused-with-8800-intoxicating-pills-2026-10-17","type":"video","status":"publish","title_hn":"सीआईए रतिया ने 8800 नशे की गोलियों सहित आरोपी को किया काबू","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अपराध जांच शाखा (सीआईए) रतिया पुलिस ने गांव रतनगढ़ बस अड्डे के पास एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 8800 नशीली गोलियां बरामद हुई हैं। इन गोलियों की अनुमानित बाजार कीमत करीब 5 लाख 50 हजार रुपये बताई गई है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान उत्तम नगर, दिल्ली निवासी शाहिद सैफी के रूप में हुई है। बरामद नशीली गोलियों में 4000 ट्रामाडोल और 4800 अल्प्राजोलम की गोलियां शामिल हैं। पुलिस ने तस्करी में इस्तेमाल एचएफ डीलक्स मोटरसाइकिल को भी कब्जे में लिया है। डीएसपी रतिया कुलबंत सिंह ने इस मामले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह व्यावसायिक मात्रा की श्रेणी में आती हैं। कुल बरामद गोलियों का वजन 2 किलो 16 ग्राम पाया गया है। ट्रामाडोल की गोलियों का वजन 1 किलो 100 ग्राम था। अल्प्राजोलम की गोलियों का वजन 916 ग्राम था। गुप्त सूचना और नाकाबंदी सीआईए रतिया की टीम 16 अक्तूबर को सहायक उपनिरीक्षक राजेश कुमार के नेतृत्व में गश्त कर रही थी। इसी दौरान पुलिस को गुप्त सूचना मिली। सूचना के अनुसार, उत्तर प्रदेश के बरेली निवासी शाहिद सैफी नशीली गोलियों की अवैध बिक्री में संलिप्त है। वह मोटरसाइकिल पर भारी मात्रा में गोलियां लेकर गांव ढाणी बबनपुर से गांव बादलगढ़ की ओर आने वाला था। पुलिस टीम ने तत्काल भाखड़ा नहर पुल के पास नाकाबंदी कर दी। गिरफ्तारी और आगे की जांच करीब 20 मिनट बाद शाहिद सैफी मोटरसाइकिल पर आता दिखाई दिया। पुलिस की सरकारी गाड़ी देखकर उसने मोटरसाइकिल मोड़ने का प्रयास किया। पुलिस टीम ने उसे मौके पर ही काबू कर लिया। तलाशी के दौरान उसकी कमर पर लटके पिट्ठू बैग से नशीली गोलियां बरामद हुईं। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपी इतनी बड़ी मात्रा में गोलियां कहां से लाया था। साथ ही, इन्हें किन व्यक्तियों तक पहुंचाया जाना था और इस अवैध कारोबार में कौन-कौन शामिल हैं।

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