किसाऊ बांध से यमुना में आएगा 1300 क्यूसेक पानी, टेल तक पहुंचेगा सिंचाई का पानी: श्रुति चौधरी

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तोशाम में आयोजित आंगन मिलन समारोह एवं सेवा संकल्प अभियान में पहुंची महिला एवं बाल विकास तथा सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने क्षेत्रवासियों को करीब 10 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक किसाऊ बांध परियोजना के पूरा होने से यमुना में करीब 1300 क्यूसेक पानी आएगा, जिससे नहरी तंत्र मजबूत होगा और टेल तक बैठे किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिल सकेगा। मंत्री ने तोशाम बाईपास सहित विभिन्न सड़क परियोजनाओं की आधारशिला रखी और गांव रिवासा में खेल ट्रैक, गांव धारण में बैकवर्ड क्लास चौपाल, निंगाणा में सामुदायिक भवन तथा संडवा, बुडान, छपार राढय़ान, जोगियान और गारनपुरा में सड़कों के निर्माण एवं चौड़ीकरण कार्यों की शुरुआत की।

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