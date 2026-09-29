Hindi News
›
Video
›
Haryana
›
Bhiwani News
›
Now there will be no government procurement of millet in the markets in Bhiwani, we will have to be satisfied with Bhavantar only
{"_id":"6abb55656b71274ee60b3084","slug":"video-now-there-will-be-no-government-procurement-of-millet-in-the-markets-in-bhiwani-we-will-have-to-be-satisfied-with-bhavantar-only-2026-09-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"भिवानी में अब मंडियों में बाजरा की नहीं होगी सरकारी खरीद, भावांतर से ही करना होगा संतोष","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
भिवानी में अब मंडियों में बाजरा की नहीं होगी सरकारी खरीद, भावांतर से ही करना होगा संतोष
अब मंडियों में बाजरा की सरकारी खरीद नहीं होगी। किसानों को भावांतर भरपाई योजना के 600 रुपये प्रति क्विंटल से ही संतोष करना होगा। खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने इस संबंध में पत्र जारी कर स्थिति स्पष्ट कर दी है। हालांकि अभी तक खरीद की पॉलिसी मंडियों में नहीं आई है। एक अक्तूबर को बाजरा की सरकारी खरीद की बाट जोह रहे किसानों के लिए ये निराशा जनक है। मंडियों में बाजरा की आवक तेज हो रही है। इसी के साथ सरकारी खरीद का संशय भी अब दूर हो गया है। प्राइवेट बोली पर ही किसानों का बाजरा बिकेगा और टोकन के हिसाब से किसानों के खाता में भावांतर का लाभ दिया जाएगा। जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक अपार तिवारी ने बताया कि बाजरा की मंडियों में सरकारी खरीद नहीं होगी। केवल भावांतर भरपाई ही मिलेगी।
----------------------------------------------------
बीपीएल परिवारों को नहीं मिलेगा अक्तूबर में बाजरा
बीपीएल परिवारों को अक्तूबर माह का बाजरा आवंटित कर दिया है, लेकिन सरकार ने सभी मंडियों में बाजरा की सरकारी खरीद कराने की बजाए किसानों को भावांतर का लाभ देने का आदेश दिया है। विभाग के पास बाजरा का भी कोई भंडारण नहीं है। ऐसे में गरीबों की झोली में अक्तूबर में बाजरा नहीं पहुंचेगा। खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने किसानों के बाजरा पर भावांतर भरपाई योजना के तहत 600 रुपये का लाभ तय किया है, जबकि किसी भी मंडी में बाजरा की सरकारी खरीद नहीं होगी। मंडियों में भी अब बाजरा की आवक तेज हो चुकी है। जिला मुख्यालय की मंडी में 35 हजार क्विंटल से अधिक बाजरा आवक हो चुकी है। अब किसानों को प्राइवेट बोली पर ही बाजरा बिक्री का गेट पास मिलेगा।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।