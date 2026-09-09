{"_id":"6aa170edddd66d32410bc047","slug":"video-ambala-lawyer-attacked-with-intent-to-kill-beaten-with-kirpans-and-sticks-2026-09-09","type":"video","status":"publish","title_hn":"अंबाला: अधिवक्ता पर जानलेवा हमला, कृपाण-डंडों से पीटा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अंबाला। महेश नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत अंबाला-यमुनानगर हाईवे पर 7 सितंबर की रात बेखौफ बदमाशों ने अधिवक्ता भानु प्रताप ठाकुर पर जानलेवा हमला कर दिया। दुकान में अवैध प्रवेश की सूचना पाकर पहुंचे अधिवक्ता पर 12-15 युवकों ने अचानक कृपाण, डंडों और ईंट-बोतलों से धावा बोल दिया। हमले में वकील के सिर पर कृपाण का वार लगने से वे गंभीर रूप से घायल हो गए। मेडिकल जांच में सिर, चेहरे और आंख के पास गंभीर चोटों की पुष्टि हुई है। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज कर ली। थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज और दो संदिग्ध वाहनों की मदद से आरोपियों की पहचान की जा रही है। गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं।

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