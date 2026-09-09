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Ambala News: हिमाचल एक्सप्रेस में महिला यात्री का बैग छीना

Wed, 09 Sep 2026 10:20 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 09 Sep 2026 10:20 PM IST
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Female passenger's bag snatched in Himachal Express
अंबाला। ट्रेन नंबर 14053 हिमाचल एक्सप्रेस में सफर कर रही एक महिला यात्री का हैंडबैग झपटकर एक चोर भाग गया। पीड़िता के पति की शिकायत पर पहले सरहिंद जीआरपी में जीरो एफआईआर दर्ज हुई, जिसे जांच के बाद अंबाला कैंट जीआरपी थाने स्थानांतरित कर दिया गया है। पुलिस ने चोरी की धारा 305 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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दिल्ली के उत्तम नगर निवासी पीड़ित अनिल कुमार ने बताया कि 16 अगस्त की सुबह करीब 3:40 बजे ट्रेन सिटी स्टेशन पहुंची थी। कोच बी-1 की सीट नंबर 4 पर उनकी पत्नी सुनीता सो रही थीं और बैग उनकी बांह में फंसा था। तभी एक अज्ञात युवक ट्रेन में घुसा और जबरन बैग छीनकर भाग निकला।
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बैग में 2,500 रुपये नकद, 2 जोड़े चांदी के बिछुए, दो पोको स्मार्टफोन, चार्जर, दवाइयां और अन्य कीमती सामान मौजूद था। अनिल ने तुरंत 139 पर शिकायत दर्ज कराई थी। जांच अधिकारी यशपाल ने बताया कि आरोपी की तलाश जारी है और पीड़ित द्वारा बिल प्रस्तुत करने के बाद चोरी की कुल राशि का सही आकलन किया जाएगा।
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