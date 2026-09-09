Ambala News: अधिवक्ता पर कृपाण और डंडों से हमला, 15 के खिलाफ प्राथमिकी

विज्ञापन

--

--

विज्ञापन

विज्ञापन

--

शिकायत के अनुसार, घटना 7 सितंबर की रात करीब 10 बजे की है। जब उन्हें सूचना मिली कि कुछ लोग उनकी दुकान में अवैध रूप से घुसने का प्रयास कर रहे हैं, तो वे मौके पर पहुंचे। इसी दौरान होटल सिल्वर एस की तरफ से आए 12 से 15 युवकों ने कृपाण, डंडों, ईंटों और बोतलों से उन पर हमला कर दिया। हमले में वकील के सिर पर कृपाण से वार किया गया। इससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए।सीसीटीवी फुटेज और गाड़ियों के नंबर से पहचान में जुटी पुलिसवारदात के बाद आरोपी अपने वाहनों से भाग निकले। पीड़ित की शिकायत के आधार पर पुलिस ने दो संदिग्ध वाहनों को चिह्नित किया है। पुलिस का कहना है कि आसपास के प्रतिष्ठानों और होटल के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाला जा रहा है। वहीं चिकित्सकीय जांच रिपोर्ट में सिर, चेहरे और आंख के पास चोटों की पुष्टि हुई है।वर्जनघटनास्थल का निरीक्षण कर लिया गया है और आरोपियों की धरपकड़ के लिए टीमों का गठन किया गया है।- देवेंद्र कुमार, थाना प्रभारी, महेश नगर