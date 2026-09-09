Ambala News: बीमा पॉलिसी के नाम पर ठगी, महिला से ऐंठे 1.10 लाख रुपये

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अंबाला। साइबर ठगों ने थाना पड़ाव के मछौंडा गांव निवासी सवर्णजीत कौर से मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का कर्मचारी व मैनेजर बनकर 1,10,399 रुपये ठग लिए। साइबर क्राइम थाना पुलिस ने महिला की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।सवर्णजीत कौर ने जुलाई 2026 में मैक्स लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी ली थी। 5 अगस्त को उनके पति के मोबाइल पर एक अज्ञात नंबर से कॉल आई। कॉल करने वाले ने खुद को कंपनी के गुरुग्राम कार्यालय का कर्मचारी पर्वत कुमार बारीक बताया और पॉलिसी नंबर बोलते हुए पेंडिंग किस्त जमा कराने को कहा। आरोपी ने झांसा दिया कि वे एजेंट से कम कमीशन पर किस्त पे कर देंगे और व्हाट्सएप पर अपना पहचान पत्र भी भेजा।झांसे में आकर महिला ने बताए गए सेंट्रल बैंक के खाते में गूगल पे के जरिए 50 हजार रुपये ट्रांसफर कर दिए और कैंसिल चेक की फोटो भेज दी। इसके अगले दिन 6 अगस्त को दूसरे आरोपी ने खुद को कंपनी का मैनेजर विनोद अग्रवाल बताकर कॉल किया। उसने पॉलिसी अप्रूवल और ऑफर का हवाला देकर 24 घंटे में 1.20 लाख रुपये रिटर्न मिलने का लालच दिया। पीड़िता ने फिर से 60,399 रुपये दिए गए खाते में भेज दिए।जब तय समय बीतने के बाद भी पैसे वापस नहीं मिले और आरोपियों ने फोन उठाना बंद कर दिया, तब महिला ने अपने असली पॉलिसी एजेंट से संपर्क किया। एजेंट ने रिकॉर्ड चेक कर बताया कि कोई किस्त जमा नहीं हुई है। धोखाधड़ी का अहसास होने पर पीड़िता ने तुरंत ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई। जांच अधिकारी विक्रम ने बताया कि बैंक खातों और कॉल डिटेल के आधार पर ठगों की तलाश की जा रही है।