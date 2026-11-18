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गोरखपुर: अखिलेश यादव के स्वागत में कुनराघाट तिराहे पर लगाई गईं दो क्रेन

अनुराग रंजन

Updated Wed, 18 Nov 2026 12:22 PM IST Updated Wed, 18 Nov 2026 12:22 PM IST







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गोरखपुर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के रोड शो को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह है। उनके स्वागत के लिए कुनराघाट तिराहे पर दो क्रेन लगाई गई हैं। यहां से गुजरने पर उनका भव्य स्वागत करने की तैयारी की गई है। ... और पढ़ें

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