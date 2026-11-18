01:26 PM, 18-Nov-2026 पीडीए रथ में अखिलेश यादव अखिलेश यादव पीडीए रथ में सवार होकर एयरपोर्ट से कार्यक्रम स्थल के लिए निकल चुके हैं। रास्ते में कार्यकर्ता नारे लगाकर उनका स्वागत कर रहे हैं। रथ के साथ समर्थकों की भीड़ भी चल रही है।



अखिलेश यादव पीडीए रथ में सवार होकर एयरपोर्ट से कार्यक्रम स्थल के लिए निकल चुके हैं। रास्ते में कार्यकर्ता नारे लगाकर उनका स्वागत कर रहे हैं। रथ के साथ समर्थकों की भीड़ भी चल रही है।

01:12 PM, 18-Nov-2026 सूबा बाजार में जुटे सैकड़ों समर्थक गोरखपुर के खोराबार क्षेत्र स्थित सूबा बाजार हनुमान मंदिर के पास समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के स्वागत की तैयारी की गई है। पूर्व जिलाध्यक्ष अवधेश यादव अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ उनके पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं। गोरखपुर के खोराबार क्षेत्र स्थित सूबा बाजार हनुमान मंदिर के पास समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के स्वागत की तैयारी की गई है। पूर्व जिलाध्यक्ष अवधेश यादव अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ उनके पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं।

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12:48 PM, 18-Nov-2026 एयरपोर्ट के बाहर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद अखिलेश यादव गोरखपुर एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। अखिलेश यादव एयरपोर्ट से कुछ ही देर में बाहर निकलने वाले हैं। एयरपोर्ट के बाहर बड़ी संख्या में सपा और अखिलेश यादव के समर्थक उनके स्वागत के लिए मौजूद हैं। एयरपोर्ट गेट पर ढोल-नगाड़े बज रहे हैं। फरुआही नृत्य भी देखने को मिल रहा है। कार्यकर्ताओं में अखिलेश यादव के आगमन को लेकर भारी उत्साह है। अखिलेश यादव गोरखपुर एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। अखिलेश यादव एयरपोर्ट से कुछ ही देर में बाहर निकलने वाले हैं। एयरपोर्ट के बाहर बड़ी संख्या में सपा और अखिलेश यादव के समर्थक उनके स्वागत के लिए मौजूद हैं। एयरपोर्ट गेट पर ढोल-नगाड़े बज रहे हैं। फरुआही नृत्य भी देखने को मिल रहा है। कार्यकर्ताओं में अखिलेश यादव के आगमन को लेकर भारी उत्साह है।

12:26 PM, 18-Nov-2026 अखिलेश यादव के स्वागत में कुनराघाट तिराहे पर लगाई गईं दो क्रेन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के रोड शो को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह है। उनके स्वागत के लिए कुनराघाट तिराहे पर दो क्रेन लगाई गई हैं। यहां से गुजरने पर उनका भव्य स्वागत करने की तैयारी की गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के रोड शो को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह है। उनके स्वागत के लिए कुनराघाट तिराहे पर दो क्रेन लगाई गई हैं। यहां से गुजरने पर उनका भव्य स्वागत करने की तैयारी की गई है।

12:26 PM, 18-Nov-2026 अखिलेश यादव के आगमन से पहले चौरीचौरा में सपा के समर्थन में निकली रैलियां, भाजपा के पुराने कार्यकर्ता भी हुए शामिल चौरीचौरा विधानसभा क्षेत्र में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के आगमन को लेकर गांव-गांव से रैलियां निकाली जा रही हैं। इन रैलियों में भाजपा के पुराने कार्यकर्ता भी शामिल हो रहे हैं। जंगल गौरी नंबर दो उर्फ अमहिया के मंडल अध्यक्ष से लेकर जिला स्तर के कार्यकर्ता रहे यशोदानंद ने भी सपा का दामन थाम लिया। उन्होंने कहा कि भाजपा में चुनाव के समय ही कार्यकर्ताओं की पूछ होती है, इसके बाद उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं रहता। स्थानीय सपा प्रत्याशी टप्पू सिंह के समर्थन में उन्होंने पार्टी से जुड़ने का फैसला किया है।

चौरीचौरा विधानसभा क्षेत्र में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के आगमन को लेकर गांव-गांव से रैलियां निकाली जा रही हैं। इन रैलियों में भाजपा के पुराने कार्यकर्ता भी शामिल हो रहे हैं। जंगल गौरी नंबर दो उर्फ अमहिया के मंडल अध्यक्ष से लेकर जिला स्तर के कार्यकर्ता रहे यशोदानंद ने भी सपा का दामन थाम लिया। उन्होंने कहा कि भाजपा में चुनाव के समय ही कार्यकर्ताओं की पूछ होती है, इसके बाद उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं रहता। स्थानीय सपा प्रत्याशी टप्पू सिंह के समर्थन में उन्होंने पार्टी से जुड़ने का फैसला किया है।

12:26 PM, 18-Nov-2026 तिवारी हाता में कुशल और विनय शंकर से करेंगे मुलाकात देवकही में कार्यक्रम समाप्त होने के बाद अखिलेश यादव धर्मशाला बाजार स्थित तिवारी हाता जाएंगे। दोपहर 3:45 बजे यहां पहुंचकर पूर्व सांसद भीष्म शंकर तिवारी उर्फ कुशल तिवारी और पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी से मुलाकात करेंगे। शाम 4:15 बजे एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे और 4:45 बजे निजी विमान से लखनऊ लौट जाएंगे।

देवकही में कार्यक्रम समाप्त होने के बाद अखिलेश यादव धर्मशाला बाजार स्थित तिवारी हाता जाएंगे। दोपहर 3:45 बजे यहां पहुंचकर पूर्व सांसद भीष्म शंकर तिवारी उर्फ कुशल तिवारी और पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी से मुलाकात करेंगे। शाम 4:15 बजे एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे और 4:45 बजे निजी विमान से लखनऊ लौट जाएंगे।

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