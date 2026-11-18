Live
Akhilesh Yadav in Gorakhpur: सीएम के गढ़ में अखिलेश का रोड शो, अमर शहीद बाबू बंधू की प्रतिमा का करेंगे अनावरण
Akhilesh Yadav Gorakhpur Road Show Visit Live: सीएम योगी के गढ़ गोरखपुर में रोड शो करने के लिए सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंच गए हैं। अखिलेश यादव एयरपोर्ट से पीडीए रथ में सवार होकर निकल गए हैं। वो चौरीचौरा क्षेत्र के देवकही गांव तक रोड शो करेंगे। इसके बाद देवकही में जनसभा को संबोधित करेंगे और फिर अमर शहीद बाबू बंधू सिंह की प्रतिमा का अनावरण करेंगे।
लाइव अपडेट
पीडीए रथ में अखिलेश यादवअखिलेश यादव पीडीए रथ में सवार होकर एयरपोर्ट से कार्यक्रम स्थल के लिए निकल चुके हैं। रास्ते में कार्यकर्ता नारे लगाकर उनका स्वागत कर रहे हैं। रथ के साथ समर्थकों की भीड़ भी चल रही है।
सूबा बाजार में जुटे सैकड़ों समर्थकगोरखपुर के खोराबार क्षेत्र स्थित सूबा बाजार हनुमान मंदिर के पास समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के स्वागत की तैयारी की गई है। पूर्व जिलाध्यक्ष अवधेश यादव अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ उनके पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं।
एयरपोर्ट के बाहर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूदअखिलेश यादव गोरखपुर एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। अखिलेश यादव एयरपोर्ट से कुछ ही देर में बाहर निकलने वाले हैं। एयरपोर्ट के बाहर बड़ी संख्या में सपा और अखिलेश यादव के समर्थक उनके स्वागत के लिए मौजूद हैं। एयरपोर्ट गेट पर ढोल-नगाड़े बज रहे हैं। फरुआही नृत्य भी देखने को मिल रहा है। कार्यकर्ताओं में अखिलेश यादव के आगमन को लेकर भारी उत्साह है।
अखिलेश यादव के स्वागत में कुनराघाट तिराहे पर लगाई गईं दो क्रेनसमाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के रोड शो को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह है। उनके स्वागत के लिए कुनराघाट तिराहे पर दो क्रेन लगाई गई हैं। यहां से गुजरने पर उनका भव्य स्वागत करने की तैयारी की गई है।
अखिलेश यादव के आगमन से पहले चौरीचौरा में सपा के समर्थन में निकली रैलियां, भाजपा के पुराने कार्यकर्ता भी हुए शामिलचौरीचौरा विधानसभा क्षेत्र में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के आगमन को लेकर गांव-गांव से रैलियां निकाली जा रही हैं। इन रैलियों में भाजपा के पुराने कार्यकर्ता भी शामिल हो रहे हैं। जंगल गौरी नंबर दो उर्फ अमहिया के मंडल अध्यक्ष से लेकर जिला स्तर के कार्यकर्ता रहे यशोदानंद ने भी सपा का दामन थाम लिया। उन्होंने कहा कि भाजपा में चुनाव के समय ही कार्यकर्ताओं की पूछ होती है, इसके बाद उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं रहता। स्थानीय सपा प्रत्याशी टप्पू सिंह के समर्थन में उन्होंने पार्टी से जुड़ने का फैसला किया है।
तिवारी हाता में कुशल और विनय शंकर से करेंगे मुलाकातदेवकही में कार्यक्रम समाप्त होने के बाद अखिलेश यादव धर्मशाला बाजार स्थित तिवारी हाता जाएंगे। दोपहर 3:45 बजे यहां पहुंचकर पूर्व सांसद भीष्म शंकर तिवारी उर्फ कुशल तिवारी और पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी से मुलाकात करेंगे। शाम 4:15 बजे एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे और 4:45 बजे निजी विमान से लखनऊ लौट जाएंगे।
Akhilesh Yadav in Gorakhpur: सीएम के गढ़ में अखिलेश का रोड शो, अमर शहीद बाबू बंधू की प्रतिमा का करेंगे अनावरणसमाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जिले गोरखपुर पहुंचेंगे। वह एयरपोर्ट से चौरीचौरा क्षेत्र के देवकही गांव तक समाजवादी रथ से रोड शो करेंगे। करीब 20 किलोमीटर लंबे रोड शो के दौरान जगह-जगह सपा कार्यकर्ता उनका स्वागत करेंगे। देवकही में जनसभा को संबोधित करने के साथ ही अमर शहीद बाबू बंधू सिंह की प्रतिमा का अनावरण करेंगे।
देवकही में प्रतिमा का करेंगे अनावरण
अखिलेश यादव दोपहर करीब दो बजे देवकही गांव पहुंचेंगे। यहां अमर शहीद बाबू बंधू सिंह की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इसके साथ ही दिवंगत विनय कुमार सिंह उर्फ बिन्नू को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे।