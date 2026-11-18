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चौरीचौरा विधानसभा क्षेत्र में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के आगमन को लेकर गांव-गांव से रैलियां निकाली जा रही हैं। इन रैलियों में भाजपा के पुराने कार्यकर्ता भी शामिल हो रहे हैं। जंगल गौरी नंबर दो उर्फ अमहिया के मंडल अध्यक्ष से लेकर जिला स्तर के कार्यकर्ता रहे यशोदानंद ने भी सपा का दामन थाम लिया। उन्होंने कहा कि भाजपा में चुनाव के समय ही कार्यकर्ताओं की पूछ होती है, इसके बाद उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं रहता। स्थानीय सपा प्रत्याशी टप्पू सिंह के समर्थन में उन्होंने पार्टी से जुड़ने का फैसला किया है।

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