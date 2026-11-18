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गाेरखपुर: अखिलेश यादव के स्वागत के इंतजार में सूबा बाजार में जुटे सैकड़ों समर्थक

अनुराग रंजन

Updated Wed, 18 Nov 2026 01:08 PM IST Updated Wed, 18 Nov 2026 01:08 PM IST







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गोरखपुर के खोराबार क्षेत्र स्थित सूबा बाजार हनुमान मंदिर के पास समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के स्वागत की तैयारी की गई है। पूर्व जिलाध्यक्ष अवधेश यादव अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ उनके पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं। ... और पढ़ें

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