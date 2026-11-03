{"_id":"6ae9cfb1494155afe70da345","slug":"video-police-officials-direct-faster-disposal-of-pending-investigations-2026-11-03","type":"video","status":"publish","title_hn":"संतकबीरनगर: 60 और 90 दिनों से लंबित विवेचनाओं का जल्द करें निस्तारण","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

संतकबीरनगर में दीपावली और छठ पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने तथा लंबित विवेचनाओं के शीघ्र निस्तारण को लेकर सोमवार रात पुलिस अधिकारियों ने अर्दली रूम में समीक्षा की। सीओ धनघटा अभयनाथ मिश्र और सीओ खलीलाबाद प्रियम राजशेखर पांडेय ने महिला संबंधी अपराधों की विवेचनाओं को प्राथमिकता से पूरा करने और 60 व 90 दिनों से लंबित मामलों का जल्द निस्तारण करने के निर्देश दिए

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