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Gorakhpur News: गोवर्धन पूजा आज, अन्नकूट से होगी भगवान कृष्ण की आराधना

Sun, 08 Nov 2026 09:30 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 08 Nov 2026 09:30 PM IST
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Govardhan Puja is today; Lord Krishna will be worshipped through 'Annakoot'.
गोरखपुर। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा सोमवार को गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन भगवान कृष्ण के साथ गोवर्धन पर्वत की पूजा करने की परंपरा है।
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मान्यता है कि भगवान कृष्ण ने ब्रजवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए अपनी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। तभी से इस दिन गोवर्धन पूजा और अन्नकूट उत्सव मनाया जाता है।

पंडित शरद चंद्र मिश्र के अनुसार लोग घरों में गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाकर पूजा करते हैं। भगवान कृष्ण को विभिन्न प्रकार के पकवानों और अन्नकूट का भोग लगाया जाता है। कार्तिक शुक्ल द्वितीया को मंगलवार को भैया दूज का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन बहनें भाइयों को तिलक लगाकर उनकी लंबी उम्र और सुख-समृद्धि की कामना करती हैं। वहीं, पंडित विकास मालवीय के अनुसार पौराणिक मान्यता के अनुसार यमराज अपनी बहन यमुना के घर पहुंचे थे। यमुना ने उनका स्वागत-सत्कार किया और तिलक लगाया। तभी से इस पर्व पर बहनों की ओर से भाइयों को तिलक लगाने की परंपरा चली आ रही है।
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