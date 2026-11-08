Gorakhpur News: रेलवे स्टेशन पर कम रही यात्रियों की भीड़

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ट्रेनों से उतरने वाले यात्रियों की संख्या भी कम देखने को मिली। प्लेटफॉर्म पर यात्रियों को आसानी से जगह मिलती रही। स्टेशन परिसर में भी सामान्य दिनों जैसी भीड़भाड़ नहीं रही। विज्ञापन

त्योहार के चलते बड़ी संख्या में लोग अपने घरों पर ही दिवाली मना रहे हैं। बसों में भीड़ देखने को मिलीजिसे जहां जगह मिली वहां सीट पर बैठ गए। इसका असर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की आवाजाही पर भी दिखाई दिया। विज्ञापन विज्ञापन

ट्रेनों से उतरने वाले यात्रियों की संख्या भी कम देखने को मिली। प्लेटफॉर्म पर यात्रियों को आसानी से जगह मिलती रही। स्टेशन परिसर में भी सामान्य दिनों जैसी भीड़भाड़ नहीं रही।त्योहार के चलते बड़ी संख्या में लोग अपने घरों पर ही दिवाली मना रहे हैं। बसों में भीड़ देखने को मिलीजिसे जहां जगह मिली वहां सीट पर बैठ गए। इसका असर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की आवाजाही पर भी दिखाई दिया।

गोरखपुर। दिवाली के दिन गोरखपुर रेलवे स्टेशन परिसर में यात्रियों की संख्या कम रही। रोजाना की तुलना में प्लेटफॉर्म और परिसर में ज्यादा चहल-पहल नहीं दिखी। दिल्ली, मुंबई, पंजाब समेत दूसरे शहरों से आने वाली ट्रेनों में भी यात्रियों की भीड़ सामान्य रही।