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गोरखपुर: राज्य स्तरीय सीनियर जिम्नास्टिक प्रतियोगिता के दूसरे दिन खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम

अनुराग रंजन

Updated Fri, 20 Nov 2026 08:38 PM IST Updated Fri, 20 Nov 2026 08:38 PM IST







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वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में खेल विभाग और जिम्नास्टिक संघ की ओर से आयोजित राज्य स्तरीय सीनियर पुरुष एवं महिला जिम्नास्टिक प्रतियोगिता के दूसरे दिन खिलाड़ियों ने विभिन्न स्पर्धाओं में प्रतिभाग किया। खिलाड़ियों ने अपने कौशल और प्रदर्शन से प्रतियोगिता में दमखम दिखाया। ... और पढ़ें

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