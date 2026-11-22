मेगा ब्लॉक: दिसंबर में रेल यात्रियों की बढ़ेगी परेशानी, 13 ट्रेनें रद्द; नौ एक्सप्रेस ट्रेनों के बदले रास्ते
18 दिसंबर को रेल संरक्षा आयुक्त दोहरीकरण कार्य का निरीक्षण करेंगे। इस दौरान 13 ट्रेनों को निरस्त किया गया है, जबकि नौ एक्सप्रेस ट्रेनों के मार्ग में परिवर्तन किया गया है। वहीं, थावे-कप्तानगंज के बीच चलने वाली कुछ ट्रेनें कप्तानगंज के बजाय रामकोला तक ही जाएंगी।
विस्तार
गोरखपुर कैंट-पनियहवा रेलखंड पर पिपराइच, बोदरवार और कप्तानगंज के बीच दोहरीकरण का काम पूरा करने के लिए रेलवे तीन से 19 दिसंबर तक प्री-नॉन इंटरलॉकिंग और नॉन इंटरलॉकिंग कार्य कराएगा। इसके चलते इस रेलखंड से गुजरने वाली कई ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा।
18 दिसंबर को रेल संरक्षा आयुक्त दोहरीकरण कार्य का निरीक्षण करेंगे। इस दौरान 13 ट्रेनों को निरस्त किया गया है, जबकि नौ एक्सप्रेस ट्रेनों के मार्ग में परिवर्तन किया गया है।
वहीं, थावे-कप्तानगंज के बीच चलने वाली कुछ ट्रेनें कप्तानगंज के बजाय रामकोला तक ही जाएंगी। 13 से 18 दिसंबर तक गोरखपुर कैंट नरकटियागंज (55096/55097), सीवान गोरखपुर कैंट (55035/55036), सीवान थावे (55037/55038) औरे नरकटियागंज-गोरखपुर कैंट (55047/55048) निरस्त रहेंगी।
इसके अलावा 17 से 19 दिसंबर तक नरकटियागंज-बढ़नी (55039), गोरखपुर कैंट-नरकटियागंज (55098) और नरकटियागंज-गोरखपुर कैंट (55095) का संचालन नहीं होगा।
रामकोला तक ही जाएंगी थावे कप्तानगंज की ट्रेनें
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26 नवंबर से 18 दिसंबर तक थावे-कप्तानगंज के बीच चलने वाली ट्रेन संख्या 55115 और 55107 कप्तानगंज के बजाय रामकोला तक ही संचालित होंगी।
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वापसी में ट्रेन संख्या 55116 और 55108 का संचालन रामकोला से किया जाएगा। कप्तानगंज स्टेशन पर कई अन्य ट्रेनों का ठहराव भी स्थगित रहेगा।