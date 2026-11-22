वापसी में 05098 लोकमान्य तिलक टर्मिनस-गोरखपुर आरक्षित त्योहार विशेष ट्रेन 27 नवंबर को दोपहर 12:30 बजे रवाना होगी। ठाणे, कल्याण, नासिक रोड, भुसावल, खंडवा, इटारसी, भोपाल, बीना, झांसी, उरई, कानपुर सेंट्रल, लखनऊ और गोंडा होते हुए अगले दिन रात 11:50 बजे गोरखपुर पहुंचेगी।

पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित कुमार ने बताया कि इस ट्रेन में कुल 20 कोच लगाए जाएंगे। इनमें सात वातानुकूलित तृतीय इकोनॉमी, सात शयनयान, चार सामान्य द्वितीय श्रेणी और दो जनरेटर सह लगेज यान के कोच शामिल होंगे।