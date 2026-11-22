गोरखपुर: रेलवे स्टेशन पर 35 यात्रियों की ट्रेन छूटने के मामले में होगी जांच, दोषियों पर होगी कार्रवाई
शनिवार सुबह छह बजे रवाना होने वाली ट्रेन संख्या 03528 आसनसोल स्पेशल को प्लेटफार्म नंबर दो के बजाय छह से रवाना कर दिया गया था। प्लेटफार्म बदलने की सूचना न तो उद्घोषणा के जरिए दी गई और न ही डिस्प्ले बोर्ड पर दिखाई गई। ऐसे में 35 यात्री दूसरे प्लेटफार्म पर ट्रेन का इंतजार करते रह गए और उनकी ट्रेन छूट गई थी।
विस्तार
रेलवे स्टेशन पर शनिवार सुबह आसनसोल स्पेशल के प्लेटफार्म बदलने की सूचना नहीं मिलने से 35 यात्रियों का सफर छूटने के मामले में जांच कराई जाएगी। जांच रिपोर्ट आने के बाद लापरवाही के लिए जिम्मेदार कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
प्लेटफार्म नंबर दो के बजाय छह से कर दिया गया था रवाना
गौरतलब है कि शनिवार सुबह छह बजे रवाना होने वाली ट्रेन संख्या 03528 आसनसोल स्पेशल को प्लेटफार्म नंबर दो के बजाय छह से रवाना कर दिया गया था। प्लेटफार्म बदलने की सूचना न तो उद्घोषणा के जरिए दी गई और न ही डिस्प्ले बोर्ड पर दिखाई गई। ऐसे में 35 यात्री दूसरे प्लेटफार्म पर ट्रेन का इंतजार करते रह गए और उनकी ट्रेन छूट गई। इनमें छोटे बच्चों और बुजुर्गों के साथ यात्रा करने वाले यात्री भी शामिल थे।
यात्रियों ने स्टेशन पर किया था हंगामा
ट्रेन छूटने के बाद यात्रियों ने स्टेशन पर हंगामा किया था। सूचना पर आरपीएफ पोस्ट प्रभारी निरीक्षक गिरजेश विश्वकर्मा टीम के साथ पहुंचे और यात्रियों को समझाया था। इसके बाद सभी को कृषक और मौर्य एक्सप्रेस से देवरिया भेजकर आसनसोल स्पेशल में सवार कराने की व्यवस्था की गई थी। इस प्रक्रिया में करीब दो घंटे लगे थे। रविवार को पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित कुमार ने बताया कि घटना की जांच स्टेशन डायरेक्टर रतनदीप गुप्ता करेंगे। अब जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई होगी।