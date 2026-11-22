ट्रेन छूटने के बाद यात्रियों ने स्टेशन पर हंगामा किया था। सूचना पर आरपीएफ पोस्ट प्रभारी निरीक्षक गिरजेश विश्वकर्मा टीम के साथ पहुंचे और यात्रियों को समझाया था। इसके बाद सभी को कृषक और मौर्य एक्सप्रेस से देवरिया भेजकर आसनसोल स्पेशल में सवार कराने की व्यवस्था की गई थी। इस प्रक्रिया में करीब दो घंटे लगे थे। रविवार को पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित कुमार ने बताया कि घटना की जांच स्टेशन डायरेक्टर रतनदीप गुप्ता करेंगे। अब जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई होगी।