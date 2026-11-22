भारत और नेपाल के बीच धार्मिक एवं सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए जनकपुरधाम (नेपाल) और अयोध्याधाम के बीच साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की मंजूरी मिल गई है। 15595, 15596 जनकपुरधाम-अयोध्या धाम-जनकपुरधाम साप्ताहिक एक्सप्रेस का शुभारंभ 23 नवंबर को विशेष ट्रेन चलाकर किया जाएगा। यह ट्रेन गोरखपुर होकर गुजरेगी।

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