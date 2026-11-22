बीएएमएस के प्रथम वर्ष में आयुर्वेद संहिता सिद्धांत, शरीर क्रिया और रचना शरीर की पढ़ाई होगी। तीनों विषयों के लिए अलग-अलग शिक्षकों की नियुक्ति की गई है।



विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार, मान्यता मिलने से पहले ही शिक्षकों की नियुक्ति सहित सभी शैक्षणिक तैयारियां पूरी कर ली गई थीं। 100 विद्यार्थियों को एक साथ पढ़ाने के लिए बड़े हॉल की व्यवस्था भी की गई है। दूसरे और तीसरे सेमेस्टर में पाठ्यक्रम के अनुसार अन्य विषयों की पढ़ाई कराई जाएगी। प्रवेश और परीक्षा शुल्क शासन की ओर से निर्धारित किया जाएगा।