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भाजपा की पदयात्रा : सत्या पांडेय बाेलीं- विपक्ष के फैलाए भ्रम को दूर करे चुनाव में बेहतर प्रदर्शन लक्ष्य

अनुराग रंजन

Updated Wed, 04 Nov 2026 03:50 PM IST Updated Wed, 04 Nov 2026 03:50 PM IST







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भाजपा की पदयात्रा में शामिल गोरखपुर की पूर्व महापौर सत्या पांडेय ने कहा कि इस अभियान के जरिए विरोधी दलों की ओर से फैलाए जा रहे भ्रम को दूर किया जाएगा। उन्होंने आगामी चुनाव में बेहतर प्रदर्शन का भरोसा जताया। ... और पढ़ें

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