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भाजपा की पदयात्रा के दौरान जनसभा को संबोधित करते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

अनुराग रंजन

Updated Wed, 04 Nov 2026 05:12 PM IST Updated Wed, 04 Nov 2026 05:12 PM IST







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गोरखपुर में आयोजित ‘लोकतंत्र बचाओ-अराजकता हटाओ’ पदयात्रा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान भाजपा के राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि तथा बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। ... और पढ़ें

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