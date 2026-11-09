गोरखपुर: आमी नदी में मछली पकड़ने गया 30 वर्षीय युवक डूबा

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गोरखपुर के बेलीपार थाना क्षेत्र में सोमवार को आमी नदी में मछली पकड़ने गया 30 वर्षीय झूरी पासवान डूब गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन तीन घंटे तक कोई सुराग नहीं मिला। सूचना के करीब तीन घंटे बाद पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने नदी में तलाशी अभियान शुरू किया। खबर लिखे जाने तक युवक का पता नहीं चल सका था।

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