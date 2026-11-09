{"_id":"6af1ba241cba4765a70204ab","slug":"video-rangoli-and-deepotsav-celebrations-illuminate-guru-gorakhnath-ghat-on-the-rapti-river-bank-2026-11-09","type":"video","status":"publish","title_hn":"गोरखपुर: गुरु गोरक्षनाथ घाट पर सजी रंगोली, दीपोत्सव से जगमगाया राप्ती नदी का तट","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गोरखपुर: गुरु गोरक्षनाथ घाट पर सजी रंगोली, दीपोत्सव से जगमगाया राप्ती नदी का तट

अनुराग रंजन

Updated Mon, 09 Nov 2026 05:48 PM IST Updated Mon, 09 Nov 2026 05:48 PM IST







Link Copied



राप्ती नदी के किनारे स्थित गुरु गोरक्षनाथ घाट पर रंगोली सजाई गई और दीपोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान घाट दीपों की रोशनी से जगमगा उठा। ... और पढ़ें

विज्ञापन